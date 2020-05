Il settore del turismo è messo a dura prova dalle normative legate alla gestione della pandemia. Mai come ora il mondo dell’imprenditoria turistica ha avuto bisogno di elaborare strategie di rilancio: in prima fila nella risposta all’emergenza troviamo le signore dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, che hanno fatto dell’accoglienza il fiore all’occhiello di una proposta caratterizzante per il Made in Italy.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram