Dopo poco più di un anno dalla sua apertura The Court, il cocktail bar di Palazzo Manfredi del gruppo Manfredi Fine Hotels Collection a Roma, guidato da Matteo Zed, bartender di fama internazionale, occupa la 71° posizione nella nuova classifica dei Top

500 Bars appena uscita.Questo riconoscimento arriva in un momento cruciale per tutti noi: in un’epoca incerta, Matteo Zed, il suo staff e tutto il management di Palazzo Manfredi sono sempre ai massimi livelli e felici che questa classifica sostenga l’impegno profuso nell’attenzione alla miscelazione di ultima generazione, alle tecniche innovative e al bere contemporaneo.

In un anno particolarmente difficile per il comparto dell’ospitalità e per le tante persone che ci lavorano, il The Court è riuscito a mantenere alti livelli del Bar Program e standard di servizio così elevati da essere uno dei 9 bar italiani all’interno di questa esclusiva classifica. Un lavoro ambizioso e dal respiro internazionale che nel 2020 ha mappato i cocktail bars di 105 città, in ben 52 Paesi del mondo che parlano più di 20 lingue, considerazioni integrate con le recensioni e i punteggi di altre realtà specializzate, un risultato che caratterizzata The Court nell’olimpo dei migliori cocktail bars del mondo!

Top 500 Bars ha così creato la propria classifica raccogliendo dati che sono stati incrociati su centinaia di fonti in rete. Infatti, oltre alle meritevoli considerazioni di esperti, giornalisti di settore e influencer il programma ha monitorato anche piattaforme online e motori di ricerca per aggregare infine tutti i giudizi a coronamento di questo archivio.

Roma vista dal The Court non è mai stata così bella. Caratteristica di tutte le proprietà del Gruppo, incluso il The Court, è “The View” ossia la vista. Fanno parte della Manfredi Fine Hotels Collection di proprietà dei conti Goffredo e Leonardo Ceglia Manfredi.

