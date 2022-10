La città di Tokyo sarà tra gli espositori della prossima edizione di TTG TRAVEL EXPERIENCE, che si terrà presso il

Quartiere Fieristico di Rimini dal 12 al 14 ottobre.

La rappresentanza dell’ente del turismo della città di Tokyo coglierà l’occasione per incontrare gli operatori che vorranno scoprire il fascino della città come meta turistica, nuovamente aperta ai visitatori stranieri.

Tokyo è una metropoli poliedrica, una città di armoniosi contrasti che coniugano tradizione e innovazione e

la rendono punto di partenza di numerosi stili e tendenze internazionali. Sulla scia dei Giochi Olimpici e

Paralimpici di Tokyo 2020, la città ha rimodellato e sviluppato ulteriormente molte sue zone e strutture e,

dall’entusiasmo scaturito dagli eventi sportivi tenutisi lo scorso anno, sono nate numerose iniziative

all’insegna dell’attività fisica e della salute. Tokyo non è solo musei, templi, santuari e centri commerciali, ma

anche tour in bicicletta e strutture per gli sport urbani. Non bisogna infine dimenticare i numerosi parchi e

giardini, in centro e nei sobborghi, che rendono Tokyo una meta splendida anche all’aria aperta, in qualsiasi

stagione.

Per saperne di più sulla città e scoprire tutte le sue sfaccettature, Tokyo aspetta i visitatori del TTG presso il

Padiglione C1, stand 010.