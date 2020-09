(ANSA) – L’AQUILA, 02 SET – Nasce a Ovindoli, località

turistica sia invernale sia estiva, il Tratturo, “la ‘moneta’

che fa correre il turismo in Abruzzo post-covid: il progetto “Compra Ovindoli” curato in collaborazione tra l’Associazione

Commercianti di Ovindoli e la startup Abrex Srl, con il

patrocinio dell’Amministrazione comunale, lancia una “moneta”

per far ripartire il settore turistico in tempo di covid a

Ovindoli, meta turistica per eccellenza tanto in estate quanto

in inverno grazie ai suoi rinomati impianti sciistici.

Il Tratturo avrà un valore di 5 euro e sarà spendibile in tutte

le attività della cittadina che aderiranno all’iniziativa: per

ogni 50 euro di acquisti, infatti, si riceverà un Tratturo.

“L’ idea – spiega Fabiola Bartolucci, presidente

dell’Associazione Commercianti, – è nata durante il lockdown,

perché sapevamo di dover far qualcosa per incoraggiare e

sostenere la ripresa della nostra economia grazie a nuove

soluzioni, nuovi strumenti e nuove opportunità. La nostra

determinazione e le competenze dell’area ricerca e sviluppo di

Abrex, poi, hanno reso possibile il progetto”. L’iniziativa è

stata presentata in una conferenza stampa che si è tenuta oggi

presso il Comune di Ovindoli.

Anche Simone Angelosante, sindaco di Ovindoli e consigliere

regionale della Lega, ha partecipato con entusiasmo

all’iniziativa: “Il nostro obiettivo è quello di sostenere

l’economia locale, guardando con grande interesse

all’innovazione in funzione anche della destagionalizzazione.

Nei momenti di difficoltà bisogna fare rete tra Pubblica

Amministrazione, terzo settore e imprese, e noi lo stiamo

facendo”. “La produzione di economia locale aggiuntiva –

conclude Sara Cicchelli di Abrex, – sarà rilevante perché il

Tratturo diventerà un moltiplicatore straordinario. Non solo:

nei prossimi giorni saremo anche in grado di attivare, a favore

delle imprese che aderiranno a questo nuovo progetto, dei conti

che potranno permettere loro di accedere a linee di credito

senza costi e senza alcun tipo di interesse”.(ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram