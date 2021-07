Estate 2021: numerose esperienze incentrate sulla scoperta delle peculiarità e dei tesori nascosti nella nostra penisola, insieme alle meraviglie presenti lassù, nel cielo stellato.

Il turismo astronomico si fonda proprio sull’unione tra il desiderio di viaggiare e lo stupore che scaturisce dall’osservazione delle stelle. I cieli estivi, in questo senso, offriranno un gran numero di oggetti celesti affascinanti da assaporare attraverso i binocoli e i telescopi degli operatori esperti della Rete del Turismo Astronomico.

Nel corso delle varie esperienze, i partecipanti verranno condotti in un viaggio alla scoperta della volta celeste, usufruendo di strumentazione professionale e all’avanguardia: dalle costellazioni estive alle stelle più luminose; le stelle doppie più belle; le emozionanti “stelle cadenti” di agosto, le Perseidi; lo spettacolo della Luna con i suoi crateri, i giganti gassosi Giove e Saturno; strabilianti nebulose, ammassi stellari e galassie distanti milioni di anni luce da noi.

Garantendo inoltre il rispetto delle norme di sicurezza relative alla attuale situazione pandemica, le attività astroturistiche potranno essere vissute in totale serenità.

LE DATE E GLI EVENTI CONFERMATI

-AstroTrekking a Dimaro Folgarida in Val di Sole – Trentino

tutti i giovedì dal 1 luglio al 9 settembre presso il Rifugio Albasini.

-Grigliate Astronomiche al Castello di Petroia – Umbria

tutti i venerdì dal 2 luglio al 30 luglio e martedì 10 agosto.

-Belmond Castello di Casole – Toscana

sabato 10 luglio.

domenica 25 luglio.

-I Cacciagalli – Campania

giovedì 15 luglio

–Dalle Mura e Marte: cena con Osservazione Astronomica al Castello di Tabiano – Emilia Romagna

giovedì 15 luglio.

-BBQ Sotto le Stelle a Podere La Doccia – Toscana

sabato 17 luglio.

-Astro Glamping “Le Stelle e il Sole” ad Agricola Cirelli – Abruzzo

domenica 18 luglio e lunedì 19 luglio.

-Notte di Luna e Pianeti a Le Vigne di Roberto – Veneto

mercoledì 21 luglio.

-Castello di Gargonza – Toscana

sabato 24 luglio e domenica 25 luglio.

-Darfo Boario Terme – Lombardia

sabato 31 luglio.

LA RETE DEL TURISMO ASTRONOMICO

Astronomitaly è la Rete Nazionale del Turismo Astronomico che ha ideato la Certificazione “I Cieli Più Belli d’Italia” per poter valorizzare i luoghi del nostro Paese in cui poter tornare ad ammirare il firmamento grazie alla bassa percentuale di inquinamento luminoso. Organizzando appuntamenti di osservazione delle stelle ed esperienze turistiche sostenibili, Astronomitaly guida lo sviluppo del turismo astronomico in Italia.