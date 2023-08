Il turismo estivo avrà un forte impatto anche sulla mobilità urbana delle città visitate. Sebbene molti aeroporti europei siano perfettamente collegati ai centri urbani, oltre il 65% afferma di voler scegliere il taxi come mezzo di trasporto per spostarsi dall’aeroporto in tutta comodità. Questo vale soprattutto all’estero, dove il 54% dichiara di preferire il taxi come mezzo di trasporto quotidiano per spostarsi in una città sconosciuta. Oltre l’80% degli intervistati ha inoltre dichiarato di preferire l’utilizzo di un’unica app per valutare le varie opzioni di trasporto in città quando viaggia all’estero.