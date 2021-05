DOMANI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DEL DIPARTIMENTO TURISMO FDI PER LA RIPRESA DEL COMPARTO E INCONTRO TRA ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Il Dipartimento regionale Turismo di Fratelli d’Italia, convoca per domani, giovedì 20 maggio, una conferenza stampa per presentare un documento di proposte per la ripresa del settore. A seguire, si terrà un incontro-dibattito tra Istituzioni ed associazioni di categoria. Interverranno, tra gli altri, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore regionale al ramo, Daniele D’Amario, l’On. Riccardo Zucconi, componente della Commissione parlamentare “Attività Produttive, Commercio e Turismo” e Gianluca Caramanna, responsabile nazionale del Dipartimento Turismo FdI. L’appuntamento, che si svolgerà nel massimo rispetto delle regole anti-covid, è fissato alle ore 15.00, lido “Nettuno”, Viale della Riviera , 30, a Pescara.

