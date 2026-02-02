Rafforzare la conoscenza del territorio, promuoverne il valore ambientale e culturale e consolidare il legame tra comunità locali e visitatori. Con questi obiettivi nasce Più di un Parco, il nuovo progetto di comunicazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Nel cuore del Mezzogiorno, il Parco rappresenta uno degli esempi più significativi di paesaggio culturale in Italia: un’area in cui biodiversità, storia, tradizioni e saperi locali convivono da secoli. Un patrimonio diffuso che abbraccia coste e aree montane, grotte e altopiani, templi antichi e borghi storici, restituendo l’immagine di un territorio ampio e profondamente identitario.

Il Parco, il più grande d’Italia, è inoltre l’unico al mondo a riunire quattro riconoscimenti UNESCO: Riserva della Biosfera, Geoparco, Patrimonio dell’Umanità e territorio simbolo della Dieta Mediterranea, riconosciuta come patrimonio culturale immateriale.

Il progetto parte dalla consapevolezza che Cilento, Vallo di Diano e Alburni non costituiscono un territorio uniforme, ma tre aree geografiche distinte e complementari, oggi unite da una strategia condivisa di tutela e sviluppo sostenibile. Più di un Parco vuole restituire proprio questa complessità, proponendo un racconto capace di superare le semplificazioni e valorizzare l’identità plurale dell’area protetta.

«Raccontare un territorio significa prima di tutto renderne riconoscibile il valore. Con questo progetto intendiamo rafforzare la consapevolezza di ciò che il Parco rappresenta non solo dal punto di vista ambientale, ma anche culturale e sociale, contribuendo a generare nuove opportunità di crescita e attrattività» dichiara Giuseppe Coccorullo Presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.

Il piano prevede azioni informative sui canali digitali e nello spazio pubblico, con l’obiettivo di raggiungere pubblici diversi e accompagnare una visione contemporanea dell’area protetta: non solo luogo di conservazione, ma spazio vivo, attraversato da comunità, esperienze e prospettive di futuro.

L’iniziativa è ideata e realizzata dall’agenzia creativa Postilla. Più di un Parco è infine un invito a guardare questo territorio oltre gli stereotipi, riconoscendolo come un luogo dinamico, capace di generare conoscenza, senso di appartenenza e sviluppo sostenibile.