Con il 2026 dietro l’angolo, TUI Musement, fornitore leader di tour e attività, pubblica i trend di viaggio che caratterizzeranno i mesi a venire. L’analisi evidenzia un’ampia gamma di comportamenti che rispecchiano il modo in cui i viaggiatori si stanno orientando verso esperienze più responsabili, personalizzate e in grado di soddisfare i loro interessi. Tra le tendenze principali figurano il continuo aumento dei soggiorni brevi in città, il boom delle sportcation o vacanze sportive, la crescente popolarità delle micro-avventure a chilometro zero e il ruolo sempre più importante ricoperto dall’intelligenza artificiale nella pianificazione dei viaggi, insieme ad altri cambiamenti ed eventi globali che definiranno il panorama turistico del prossimo anno.

Vacanze brevi in città: un trend saldissimo

TUI Musement ha registrato un aumento pari quasi al 25% delle prenotazioni di esperienze in destinazioni urbane*, confermando ancora una volta la popolarità sempre maggiore di cui godono i soggiorni brevi in città. Sono mete che rispondono all’esigenza di flessibilità dei viaggiatori e offrono un’ampia gamma di opzioni per i trasporti e l’alloggio, rendendo più facile che mai la programmazione di fughe spontanee. In aggiunta alle destinazioni classiche come Barcellona, ​​Parigi e Londra, sta aumentando la domanda per le cosiddette “seconde città”, centri urbani che propongono autenticità, meno calca e un panorama culturale in espansione, come dimostrano Stoccarda, Glasgow e Segovia, tra le altre.