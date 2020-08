di Ida Bini (ANSA) – REIMS, 14 AGO – Musei, monumenti, parchi, spiagge,

campeggi, alberghi e brasserie: la Francia ha aperto al turismo

su tutto il territorio, sempre rispettando le regole base per

l’emergenza sanitaria, cioè con l’uso delle mascherine nei

luoghi chiusi e con il distanziamento sociale. Tante sono le

regioni che invitano a vacanze outdoor tra passeggiate nei

parchi, nei vigneti o lungo i sentieri di montagna. Anche le

città hanno aperto musei e palazzi per visite contingentate e

guidate: è questo il momento adatto, per esempio, per recarsi a

Parigi e visitare il Louvre o il Centre Pompidou o salire sulla

torre Eiffel senza ressa. Certo è che quest’estate le mete

all’aperto sono sicuramente le preferite e tra le tante abbiamo

scelto 3 destinazioni che abbinano la bellezza dei paesaggi,

l’arte e l’enogastronomia francesi: la regione dello Champagne

per passeggiate e degustazioni, la Normandia per il festival

dell’Impressionismo e la Corsica dove immergersi nel mare più

bello.

Ad appena un’ora di treno da Parigi si raggiungono le città di

Reims ed Epernay nello Champagne. Qui si possono fare

passeggiate tra i vigneti e scoprire deliziosi borghi immersi

tra colline ricoperte di filari, dove i castelli raccontano

storie del passato. La regione ospita tra le cantine più

prestigiose e storiche di Francia, veri monumenti dell’enologia

nazionale; tra i tanti produttori di champagne e le numerose

cantine da visitare per degustazioni, la Maison Ruinart è la più

antica, nata 290 anni fa. E’ un’azienda vinicola ricca di

fascino e di storia che quest’estate ha organizzato visite

guidate di due ore nelle cantine, patrimonio dell’Unesco, che si

sviluppano lungo 8 chilometri di passaggi sotterranei; la Maison

propone anche brunch ogni sabato e domenica, lezioni sui segreti

della produzione dello champagne e la discesa nelle cave di

gesso a quasi 40 metri di profondità grazie ai visori per la

realtà virtuale. Prenotazioni al sito: ruinart.com

Fino al 15 novembre la Normandia rende omaggio

all’impressionismo, il celebre movimento pittorico nato proprio

in questa regione nel 1860. Si tratta della quarta edizione del

festival “Normandia Impressionista” con mostre, spettacoli ed

eventi multidisciplinari in ogni città della Normandia, da Rouen

a Giverny, da Caen a Le Havre e a Dieppe; tema di questa

edizione è “Colore di giorno in giorno”. Si parte da Le Havre,

culla del movimento artistico e il cui porto è stato ritratto da

diversi pittori: la città ospita nel museo Muma fino al primo

novembre la mostra “Notti elettriche” dedicata alla fascinazione

degli artisti per questa nuova fonte di luce con opere da Monet

a Boldini, da Pissarro a Whistler. Il Musée des Beaux-Arts de

Caen rivela fino al 22 novembre le opinioni dei pittori con

l’esposizione “Le città infuocate. Arte, lavoro,

rivolta.1870/1914”; Rouen, città famosa per la cattedrale che

ispirò un ciclo di 30 tele nelle quali Claude Monet riprodusse

la facciata in vari momenti del giorno e dell’anno, ospita fino

al 15 novembre la mostra “François Depeaux, l’uomo con 600

dipinti” sul visionario collezionista che alla fine del XIX

secolo possedeva una ricca pinacoteca con 55 Sisley, 20 Monet e

opere di Renoir e di Pissarro. Non lontano c’è l’erbario segreto

di Giverny, esposto fino al 15 novembre nel museo di storia

naturale: qui si racconta della passione per la botanica di

Monet e del figliastro, Jean-Pierre Hoschedé. Giverny è la

cittadina dove visse Monet dal 1833 fino alla morte, nel 1925, e

dove si possono visitare il museo degli Impressionisti con la

mostra “Riflessioni da una collezione” (fino al 30 agosto) e la

fondazione a lui dedicata con il giardino delle ninfee, ritratto

in suoi moltissimi quadri. Fino al 10 gennaio 2021 la mostra “In

studio” al museo di Vernon ci fa entrare nello studio di un

pittore, mentre con l’esposizione “Dall’alba al tramonto” il

museo Louviers ci permette di cogliere l’ossessione quotidiana

degli impressionisti che cercavano di catturare la luce. Il

museo della città di Dieppe presenta i dipinti di grandi maestri

sedotti dalla bellezza della costa e offre un focus su Eva

Gonzales, una delle poche pittrici impressioniste. Fino al 15

novembre a Fécamp si scoprono gli inizi dell’impressionismo

nella mostra “L’invenzione di Etretat” con le opere di Eugène Le

Poittevin che contribuirono a rendere popolare la stazione

balneare.

Kalliste, la più bella: così gli antichi Greci chiamavano la

Corsica, terra di scogliere, baie isolate, spiagge mozzafiato e

borghi arroccati. Ce n’è per tutti i gusti: l’isola francese ha

un’infinita varietà di paesaggi e di luoghi da scoprire; ecco

qualche suggerimento. Arrivare alle Calanche di Piana, bizzarra

formazione geologica sulla costa occidentale: è un massiccio

dalle tonalità rossastre dove gabbiani, cormorani e aquile

sorvolano le acque limpide, gli isolotti e le grotte del sito,

patrimonio dell’Unesco. Salire, sempre lungo la stessa costa,

verso la Riserva naturale di Scandola, anch’essa patrimonio

Unesco: è una penisola desertica rinomata per il paesaggio

vulcanico, le scogliere scoscese, le rocce rosse e le calette

incontaminate. Navigare poco più a sud nelle acque turchesi del

golfo di Girolata, patrimonio dell’Umanità, e ammirare le grandi

scogliere rosse. Visitare il museo di Belle Arti di Fesch, ad

Ajaccio: creato in seguito alla donazione del palazzo da parte

del suo proprietario, il cardinale Joseph Fesch, zio di

Napoleone Bonaparte, il museo ospita oggi una collezione

napoleonica e una sezione dedicata ai grandi pittori italiani.

Scoprire il sito preistorico di Filitosa, esistente da 8mila

anni, patrimonio dell’Unesco e, all’interno dell’isola,

esplorare i siti preistorici di Cucuruzzu e Capula nel cuore

dell’Alta-Rocca, risalenti dall’Età del bronzo al Medioevo.

Partire alla scoperta dei suggestivi villaggi arroccati di

Balagne, di Pigna e di Sant’Antonino o Lumio, nella costa

settentrionale. Visitare l’arcipelago delle Sanguinarie, quattro

isolotti di granito rosso scuro situati nel Golfo d’Ajaccio,

accessibili solo via mare. Scoprire il deserto delle Agriates,

non lontano da Bastia, e concedersi un bagno in una delle

splendide spiagge della costa, a Malfalcu o a Saleccia.

Per informazioni: france.fr (ANSA).



