Fino a poco tempo fa prenotare un viaggio all’ultimo minuto significava dover rinunciare alla vacanza dei propri sogni e rassegnarsi a soluzioni di fortuna. Ma i tempi cambiano e con essi anche il modo di viaggiare. Oggi quella del last minute è una vera e propria “cultura”, fatta di intraprendenza, voglia di avventura e attenzione al risparmio senza compromessi. Alloggi rimasti inoccupati sono disponibili a prezzi convenienti e località dove vivere da “local” si popolano di viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche e fuori dal proprio ordinario.

Per le vacanze estive Agriturismo.it e CaseVacanza.it, i portali di Feries – leader italiano nella ricettività extralberghiera online – propongono una guida in Italia alla scoperta dei luoghi più inediti tra natura e piccoli borghi, prenotabili anche all’ultimo minuto. Dalla Lombardia alla Puglia, passando da Toscana, Marche e Piemonte: un itinerario di cinque tappe lungo lo Stivale, lontano dalla confusione e a misura di persona per un viaggiare responsabile, che fa bene ai territori e ai suoi abitanti.

Sulle rive del Lago d’Iseo

Se si è alla ricerca della rilassante quiete lacustre, il Lago d’Iseo è la soluzione perfetta. La zona, infatti, permette di vivere un’esperienza che coniuga un soggiorno sulle sponde del lago (balneabile) a un alloggio tra i vigneti. CaseVacanza.it fornisce soluzioni per entrambe le possibilità, mentre Agriturismo.it suggerisce opzioni nelle vicinanze di Bergamo e Brescia o direttamente in Franciacorta. Tra le mete da non perdere ci sono Monte Isola, il Santuario della Madonna della Ceriola, dalla cui posizione sopraelevata si può ammirare tutto il lago, e la Rocca Martinengo. L’intero perimetro dello specchio d’acqua è percorribile in bici, così come i graziosi borghi che lo popolano: Lovere, Sulzano, Sarnico, Pisogne e Iseo. Altre tappe consigliate sono l’Orrido del Bogn, passeggiata panoramica a picco su un’acqua color smeraldo, e le Torbiere del Serbino: riserva naturale che mira a preservare la biodiversità del territorio.

A Taranto e dintorni

Il tour tra i luoghi di un’Italia tutta da scoprire prosegue con Taranto e i suoi dintorni. Consultando le soluzioni proposte su CaseVacanza.it e Agriturismo.it per questa zona, è possibile visitare una Puglia inedita. Nell’entroterra si trova Castellaneta, bellissimo borgo all’interno del Parco delle Gravine, attrazione naturale dalle monumentali conformazioni rocciose. Tra le gravine si trova anche Massafra, con il suo iconico ponte e i suoi storici edifici religiosi. Spostandosi ancora più all’interno, i visitatori sono invitati a fare tappa a Martina Franca e a Ginosa, piccole cittadine dallo stile unico e ricche di monumenti. Infine, Taranto: affascinante città di mare, dalla città vecchia al Borgo Nuovo, con il lungomare Vittorio Emanuele III con vista sulle isole Cheradi e la Concattedrale Santa Madre di Dio realizzata dal celebre architetto Gio Ponti. Un gioiello nel cuore della costa Ionica che unisce terra e mare e nasconde opportunità imperdibili.

Garfagnana da scoprire

Una Toscana insolita e diversa, racchiusa fra le Alpi Apuane e l’Appenino, “terra di lupi e di briganti” come ha scritto Ariosto nelle Satire: è la Garfagnana, splendido territorio in provincia di Lucca ricco di storia e tradizioni. Su CaseVacanza.it e Agriturismo.it è possibile trovare sistemazioni confortevoli e accoglienti per poter godere al meglio delle bellezze che la zona ha da offrire. Dai luoghi che portano alto il ricordo di Ariosto, come la Rocca Ariostea, la fortezza di Mont’Alfonso e Castiglione di Garfagnana, fino all’imperdibile Isola Santa, gioiello situato sulle rive di un bacino artificiale. La Garfagnana è un importante punto di passaggio, ricco di panorami splendidi situati in posizioni strategiche, come il Monte Forato, l’Eremo di Calomini e l’affascinante Grotta del Vento. Infine, con il lago di Vagli e la bellezza della natura del Parco dell’Orecchiella, la Garfagnana si conferma una destinazione preziosa e da non perdere, anche last minute.

Nelle Marche, lungo la Riviera delle Palme

Questa destinazione, ancora disponibile last minute e con diverse sistemazioni consultabili su CaseVacanza.it e Agriturismo.it, è perfetta per chi desidera trascorrere una vacanza di relax e divertimento in famiglia. Situata nel sud delle Marche, la Riviera delle Palme rappresenta una valida alternativa alla trafficata Riviera Romagnola, grazie ai lidi ben attrezzati e spaziosi dei tre comuni che la abitano. San Benedetto del Tronto, capitale della Riviera, è una delle località di mare più classiche e apprezzate della penisola. Grottammare si divide tra la parte alta, il nucleo storico, e la parte bassa, lungo la costa. Così anche Cupra Marittima, la cui parte “superiore”, Marano, conserva il suo fascino di borgo fortificato. Spostandosi nell’entroterra, la bellezza regge il confronto: Ripatransone, chiamata anche il “belvedere del Piceno”, racchiude in sé secoli di storia che si respirano ancora nei suoi vicoli, così come Offida, che preserva anch’essa il suo antico fascino, oltre a essere ovunque rinomata per la sua produzione di merletti a tombolo.

Nel Parco naturale Alpi Marittime

Per chi ama l’alta montagna e cerca un posto diverso dal solito, il Parco Naturale delle Alpi Marittime (Cuneo) sono la meta ideale e disponibile anche per i viaggiatori dell’ultimo minuto. La particolarità di quest’area naturale, che ha il suo cuore e il suo simbolo nel Massiccio cristallino dell’Argentera-Mercantour, è la vista spettacolare che arriva fino al mare. CaseVacanza.it e Agriturismo.it propongono soluzioni nel cuneese, a partire dal capoluogo Cuneo, elegante città sabauda tutta da scoprire. I motivi per soggiornare nella zona sono i più svariati, dalla possibilità di gustare un buon Barolo tipico dell’omonimo borgo nelle Langhe, al Castello dei Caldera a Monesiglio. L’incantevole cittadina di Mondovì e il Santuario della Natività di Maria a Vicoforte, con la sua enorme cupola, rappresentano dei veri monumenti, unici e dal grande fascino. Infine, il parco fluviale Gesso e Stura è il posto perfetto in cui organizzare escursioni a piedi o in bici.