In vacanza a prezzi accessibili senza rinunciare al viaggio in posti bellissimi: si può fare! Il segreto sta nel cercare mete alternative, lontane dalle destinazioni turistiche più inflazionate ma ricche paesaggi mozzafiato ed esperienze uniche. Agriturismo.it e CaseVacanza.it, i portali di Feries – leader italiano nella ricettività extralberghiera online – propongono una selezione di cinque idee di viaggio in Italia per un soggiorno indimenticabile a prezzi contenuti. Ce n’è per tutti i gusti: dalla Calabria (la regione con gli alloggi più economici) al Friuli-Venezia Giulia passando da Lazio, Marche e Abruzzo ogni regione offre infiniti spunti per una grande vacanza a piccoli prezzi.

Calabria, dal mare ai monti

La Calabria è la regione con gli alloggi più economici d’Italia. In estate il costo medio per notte su CaseVacanza.it è di 27,03 euro a persona e su Agriturismo.it di 40,12 euro, tra i più bassi sui due portali.

Nell’estrema punta dello stivale, dove in un tempo lontano sorgeva la Magna Grecia, provincia di Reggio Calabria, con le sue spiagge, borghi e parchi archeologici, è una meta ricca di storia e sapori locali, come i maccarruni (tipica pasta fatta in casa), il pesce spada e il vino Greco di Bianco D.O.C. La regione offre bellezze naturali come la Costa dei Gelsomini, la Costa Viola e il Parco Nazionale dell’Aspromonte. Palmi, ai piedi del monte Sant’Elia e Pentidattilo, nell’area grecanica, sono destinazioni imperdibili. Per chi ama il trekking, la fiumara dell’Amendolea è molto apprezzata. Reggio Calabria si conferma una destinazione economica di qualità.

Lazio, oltre Roma c’è di più

Perché non valutare una vacanza nel Lazio? Tolta Roma, la regione è una destinazione low cost: su CaseVacanza.it l’importo medio per notte a persona è di 37,81 euro, mentre su Agriturismo.it è di 39,85 euro.

La provincia di Viterbo, in particolare, offre molte attrazioni e alternative alla più frequentata Toscana. Il capoluogo è un’importante città della Maremma laziale, con paesaggi collinari e coste attraenti. La Tuscia Viterbese ospita affascinanti borghi come Vitorchiano, Civita di Bagnoregio e Vignanello, ricchi di storia medievale e rinascimentale. San Martino al Cimino è un gioiello barocco. La regione vanta anche siti storici etruschi e romani, come Tarquinia, e capolavori rinascimentali come Villa Lante a Bagnaia e Palazzo Farnese a Caprarola.

I laghi di Bolsena e Vico offrono bellezze naturali e tranquillità. Le località balneari, tra cui Montalto Marina e Tarquinia Lido, completano l’offerta turistica della provincia di Viterbo, rendendola una destinazione completa e conveniente.

Friuli-Venezia Giulia da (ri)scoprire

Il Friuli-Venezia Giulia con la “veneziana” Udine è un’altra opzione per una vacanza alternativa e low cost: su CaseVacanza.it l’importo medio a persona a notte per l’estate è di 33,39 euro mentre su Agriturismo.it è di 46,89 euro.

La regione con è l’ideale per chi ama la montagna ma anche il posto giusto per chi cerca una vacanza al mare.

La Carnia, o regione delle Alpi Carniche, è perfetta per gli amanti della montagna con le cime imponenti del monte Coglians e del monte Santo di Lussari. La Val d’Arzino, con il suo torrente smeraldo balneabile, è una gemma selvaggia. Attrazioni naturali includono i laghi di Cornino e Cavazzo, le sponde del Tagliamento e la laguna di Valle Canal Novo sulla costa. Tra i luoghi storici, Palmanova, Cividale e Aquileia sono classici. Villa Manin, residenza dell’ultimo doge e di Napoleone, ora ospita mostre ed eventi. Lignano Sabbiadoro è una meta balneare classica con opzioni economiche di alloggio.

Ad Ancona alla scoperta delle Marche

Il tour tra le province italiane low cost prosegue con Ancona, punto di partenza ideale per scoprire le Marche, che su CaseVacanza.it registrano un costo medio a notte di 37,42 euro a persona, mentre su Agriturismo.it di 45,29 euro.

Oltre a essere una bellissima città di mare, il capoluogo marchigiano ha tanto da offrire nei suoi dintorni.

La Riviera del Conero, pur non essendo la prima località di mare che viene in mente, è una delle coste più belle d’Italia. Il promontorio verde dell’Appennino umbro-marchigiano fa da sfondo a spiagge spettacolari e a un mare dalle molteplici sfumature di blu. Tra le spiagge più affascinanti ci sono Mezzavalle, accessibile solo a piedi, Sirolo con le sue incantevoli spiagge e Le Due Sorelle, raggiungibile solo in barca. Senigallia e Numana sono alternative più classiche e accessibili. All’interno del parco del Conero, escursioni di varie difficoltà terminano con un rinfrescante tuffo nell’Adriatico, come il percorso della Scalaccia, che porta a una bianca scogliera poco affollata.

Oltre al mare, i borghi medievali come Corinaldo, Arcevia e Serra San Quirico, insieme a Jesi e le Grotte di Frasassi, meritano una visita.

Sorprendenti Aquila e Abruzzo

Si può giocare d’anticipo e già da quest’anno decidere di visitare l’Aquila, eletta Capitale Italiana della Cultura 2026. Nonostante il forte terremoto che l’ha colpita nel 2009, la città non si è mai arresa e ha lavorato per riportare alla luce il suo splendore, che merita di essere scoperto insieme al resto dell’Abruzzo, regione che registra costi medi per notte di 29,26 euro su CaseVacanza.it e 40,76 euro su Agriturismo.it.

Il massiccio del Gran Sasso e con l’omonimo parco nazionale e i Monti della Laga sono le principali attrazioni, con vette come il Corno Grande e il ghiacciaio del Calderone. Campo Imperatore e Rocca Calascio offrono panorami spettacolari. Il lago di Campotosto, a 1400 m, è perfetto per il riposo e offre viste mozzafiato. La Valle del Tirino è un’oasi verde ideale per escursioni a piedi, in bici o in canoa. Le grotte di Stiffe offrono un rifugio fresco.

Tra i borghi da visitare ci sono Santo Stefano di Sessanio, Pescocostanzo e Pacentro nel parco della Majella. Sulmona, con la sua storia romana e come città natale di Ovidio, è un altro gioiello. Le Gole del Sagittario e Anversa degli Abruzzi completano l’elenco delle meraviglie naturali e storiche da esplorare.