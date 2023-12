Ormai il Natale è nell’aria: le strade delle città si sono colorate con le decorazioni a tema, le vetrine dei negozi lasciano spazio ad alberi rigogliosi, i balconi delle case si vestono con luci colorate di ogni tipo. Tanti hanno già organizzato le loro vacanze, altri preferiranno passare il Natale a casa, altri ancora vorrebbero partire dopo capodanno, ma temono i costi troppo elevati. E perchè, in questi casi, non prendere in considerazione l’organizzazione di un viaggio on the road con un’auto elettrica proprio in quelle città che si svuotano durante le feste?

Anche quest’anno Wallbox, azienda leader nel settore della ricarica per veicoli elettrici e altri dispositivi per la gestione energetica, ha creato l’itinerario perfetto: quattro giorni alla scoperta dei maggiori Siti UNESCO della Lombardia, la regione italiana con il maggior numero di aree sotto tutela. Dei 58 Siti UNESCO italiani, infatti, 10 si trovano proprio qui. A questi si aggiungono poi 5 patrimoni immateriali, 3 Riserve della biosfera e 3 città creative – Milano, Bergamo e Como. La Lombardia, inoltre, detiene un altro primato: è infatti la più virtuosa delle regioni italiane in termini di colonnine per la ricarica pubblica installate, possedendone 8.094 (dati di Motus-E, settembre 2023).

Prima di partire, è consigliabile pianificare con attenzione la rotta e individuare le località di interesse insieme ai punti di ricarica più vicini, utilizzando app e siti web dedicati come Electromaps, che consente l’accesso a punti di ricarica elettrica gratuiti o a pagamento nel sud Europa. Inoltre, è sempre meglio individuare le stazioni di ricarica veloci o ultraveloci lungo il percorso, come Supernova 150 kw di Wallbox – in grado di aggiungere in soli sette minuti fino a 100 chilometri di autonomia alla batteria della propria auto – per ricaricare 2 o 3 volte più velocemente e risparmiare minuti e ore preziose.