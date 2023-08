Electric Travel Guide di Nissan è l’applicazione pensata per pianificare e vivere al meglio vacanze ecosostenibili. Per rendersene conto basta collegarsi con il sito Nissan Travel Guide scegliere la lingua e seguire poi le successive istruzioni che prevedono “Scegli una città” ed “Itinerari“. Adesso è disponibile un nuovo capitolo dedicato alla Sardegna.

Con spiagge incontaminate, acque cristalline, panorami mozzafiato e itinerari culturali ed enogastronomici unici nel loro genere, la Sardegna offre esperienze indimenticabili anche al viaggiatore più esigente.

La Travel Guide di Nissan è un ottimo supporto per chi vuole vivere a pieno il piacere e l’emozione della guida 100% elettrica anche al di fuori dei contesti urbani e a contatto con la natura. Tutte le destinazioni e i punti di interesse presenti sono all’insegna dell’eco-responsabilità. È possibile individuare aree naturali di grande bellezza, borghi suggestivi, siti archeologici, hotel, agriturismi e ristoranti eco-friendly, unitamente a informazioni sul punto di ricarica EV più comodo durante il viaggio.

La sempre maggiore autonomia delle vetture elettriche Nissan e la crescita delle infrastrutture di ricarica permettono di vivere vacanze a bordo di EV senza compromessi.

<<Questo nuovo capitolo della Electric Travel Guide – ha dichiarato Katherine Zachary, Region Vice President of Communications, Nissan AMIEO (l’acronimo sta per Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania) – consente di viaggiare in Sardegna in modo più consapevole e nel rispetto del suo ecosistema naturale, sperimentando al contempo i benefici della mobilità 100% elettrica>>.

In linea con il Piano Ambition 2030, per la realizzazione di un mondo più pulito, sicuro e inclusivo; questa iniziativa testimonia l’impegno Nissan nella promozione di una mobilità elettrificata, promuovendo un modo di viaggiare più sostenibile in tutta Europa.

Per la Sardegna la guida individua cinque destinazioni, assolutamente da non perdere. Queste sono: Cagliari, Ecoparco Neulè, Grotta di Nettuno, Arcipelago di La Maddalena e Spiaggia La Pelosa. Andiamole a scoprirle una ad una.

1) Cagliari: spiagge meravigliose e alture verdeggianti

Ricca di attrazioni, dalle piccole vie acciottolate, alle antiche mura, senza trascurare la città moderna, il capoluogo della Sardegna ha molto da offrire ai suoi visitatori. La città, che si affaccia sul Mediterraneo, vanta numerose spiagge suggestive e viste sul mare a pochi passi dal centro storico.

2) Ecoparco Neulè: a picco sullo straordinario lago Cedrino

Incastonato in uno dei più bei parchi naturali della Sardegna, l’Ecoparco Neulè è un agriturismo da non perdere sulla costa orientale dell’isola. Per un soggiorno indimenticabile, si consiglia di scegliere una delle camere che si affacciano sull’incontaminato lago Cedrino.

3) Grotta di Nettuno: da visitare almeno una volta nella vita

Situata sulla punta più a ovest della Sardegna, la Grotta di Nettuno offre ai visitatori un’esperienza unica. Ricca di mistero e fascino, la grotta è inserita in un contesto naturale incontaminato, cose che rendono questa meraviglia una tappa da non perdere.

4) La Maddalena: un arcipelago a nord est della Sardegna

L’arcipelago della Maddalena è un gruppo di isole e isolotti – se ne contano ben 62 – situato a nord-est della Sardegna. I 180 km di coste offrono al visitatore paesaggi e spiagge di grande bellezza e fascino. Sia l’area marina che quella terrestre sono totalmente incluse all’interno del Parco nazionale Arcipelago di La Maddalena dal 1994. Le isole di La Maddalena e Caprera sono le uniche abitate.

5) Spiaggia La Pelosa: paradiso tropicale nel Mediterraneo

Tra le spiagge più belle e famose della Sardegna, quella de La Pelosa combina distese di sabbia bianca, acque cristalline e splendide vedute della vicina Isola Piana, dando vita a un’esperienza emozionante a tutti coloro che la visitano.

Due parole su Nissan Ambition 2030

La sostenibilità è alla base della visione a lungo termine di Nissan Ambition 2030, la visione a lungo termine di Nissan che risponde alle sfide ambientali, sociali e di mercato con la diffusione di veicoli elettrici e tecnologie d’avanguardia che ottimizzano l’esperienza della mobilità e promuovono un cambiamento fattivo. Ambition 2030 supporta l’obiettivo dell’azienda di raggiungere la neutralità dal carbonio in tutto il ciclo di vita dei suoi prodotti entro l’anno fiscale 2050. La regione AMIEO di Nissan, con l’ecosistema EV36Zero al suo centro, guida la rivoluzione verso un futuro 100% elettrico.