avevo assistito a questo miracolo della natura come se fossi andato in Canada o nel Vermont. Allora mi sono ricordato che una sensazione simile l’avevo provata quando ero andato a Castelluccio di Norcia, e mi era sembrato di essere in Mongolia

Ma dove altro si può trovare “il Mondo” in Italia? Ne ho parlato con la nostra squadra, Manuela, Paola…, e allora ecco che in Sicilia si può trovare il mondo orientale, in Sardegna le dune del deserto, in Liguria il Santuario delle balene come in Islanda

Abbiamo trovato 10 posti, ma credo che ne troveremo altri. Quindi per ora possiamo organizzarci ben 10 weekend per conoscere il mondo restando nelle nostre regioni. Certo sono soltanto trailers, anteprime, antipasti che ci possono incuriosire e far pensare: se l’altipiano di Castelluccio di Norcia ci piace, figurarsi la vera Mongolia. Se i grattacieli di Milano ci stupiscono, figurarsi quelli di NewYork. Se il foliage di Val Masino ci fa innamorare e ci affascina, figurarsi quello del Canada…

E così appena potremo partiremo per la Mongolia, il Canada, New York o l’Oriente. Ma oggi è ancora la nostra incredibile Italia che ci stupisce e ci affascina facendoci visitare il Mondo in 10 weekend.