(di Marzia Apice) (ANSA) – ROMA, 26 AGO – Anche nell’ultimo week di agosto, ad

accompagnare il rientro di tanti italiani dalle ferie in questa

difficile estate, saranno molti gli appuntamenti con l’arte, tra

chiusure e inaugurazioni rigorosamente indossando la mascherina

e a ingressi contingentati.

BOLOGNA – Apre il 29 agosto a Palazzo Albergati “Monet e gli

Impressionisti. Capolavori dal Musée Marmottan Monet, Parigi”,

in programma fino al 14 febbraio. Documentando l’evoluzione del

celebre movimento artistico, il percorso offre al pubblico opere

uniche e raramente o mai esposte fuori dal museo parigino,

firmate oltre che da Monet, anche da Manet, Renoir, Degas,

Corot, Sisley, Caillebotte, Morisot, Boudin, Pissarro e Signac.

PIENZA – Al Museo della Città il 30 agosto (fino al 10

gennaio) è allestita “Mio vanto, mio patrimonio. L’arte del ‘900

nella visione di Leone Piccioni”, esposizione che propone 95

opere pittoriche appartenenti alla vasta e importante collezione

dell’intellettuale. Tra gli artisti esposti, anche Alberto

Burri, Afro Basaldella, Carlo Carrà e Giosetta Fioroni.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – Si chiude il 30 agosto la

mostra “Giuseppe Veneziano vs Raffaello Sanzio”, allestita dal

24 luglio in varie zone della città. Veneziano, in omaggio a

Raffaello, mutua alcuni soggetti del pittore rinascimentale e li

reinterpreta in chiave contemporanea realizzando opere

dissacranti che trovano spazio su grandi cartelloni pubblicitari

urbani.

VENEZIA – “Le muse inquiete. La Biennale di fronte alla

storia”, dal 29 agosto all’8 dicembre al Padiglione Centrale dei

Giardini della Biennale di Venezia, è la mostra nata in

occasione dei 125 anni della grande istituzione culturale.

Curato per la prima volta dai 6 direttori delle diverse

discipline artistiche – Cecilia Alemani (Arte), Alberto Barbera

(Cinema), Marie Chouinard (Danza), Ivan Fedele (Musica), Antonio

Latella (Teatro), Hashim Sarkis (Architettura) – il progetto

svela i momenti e la modalità in cui il cammino della Biennale

si è intersecato con i nodi cruciali della storia globale,

attraverso opere, filmati e testimonianze.

PERUGIA – Ultimo weekend per ammirare 100 tavole di Taddeo di

Bartolo (1362 ca.-1422), pittore senese al quale la Galleria

Nazionale dell’Umbra dedica la prima ampia monografica che ne

ricostruisce la parabola artistica. Il progetto offre una

panoramica completa dell’arte di Taddeo, tra pale complete e

tavole dissemblate accanto a stendardi processionali e piccole

tavole di devozione privata. (ANSA).



Fonte Ansa.it

