Letizia Battaglia, fotografa, fu deputata regionale, conosciuta in tutto il mondo per le sue fotografie, e per la sua lotta ininterrotta contro la mafia.

Nata a Palermo nel 1935, si sposò giovanissima, ebbe tre figlie, una delle quali, Shobba, ha seguito le sue orme.Iniziò a collaborare con L’Ora di Palermo nel 1969 e le sue foto riuscirono sempre a trasmettere l’orrore e al contempo la stupidità del sistema mafioso.

Arrivò per prima sulla scena dell’omicidio di Piersanti Mattarella nell’epifania del 1980 ed è suo lo scatto che riprende Sergio Mattarella vicino al fratello Piersanti appena ucciso.

Ha esposto in Italia, Francia, America, Canada. Inevitabile l’impegno politico: dalla co-fondazione del Centro di Documentazione Giuseppe Impastato fino all’incarico di consigliera comunale dei Verdi.

Una donna che ha avuto un buon rapporto con la politica e mai scesa a compromessi , la politica era una parte di sé come tutto quello che faceva, ed era il suo impegno contro la mafia per liberare la sua Palermo e la Sicilia.

Ha fotografato fino all’ultimo, la vita, strade, ma soprattutto le giovani donne, alle quali diceva: «Combattete, combattete per qualche cosa».

Fra pochi giorni la sua storia sarà rappresentata in una fiction della Rai, ma difficilmente il personaggio Letizia Battaglia potrà essere pienamente inserito in un contenitore cinematografico.

Una grande figura di Donna siciliana Letizia Battaglia, che abbiamo il dovere di ricordare come parte del patrimonio della nostra isola.

