Il Natale porta con sé un’atmosfera magica e unica in grado di illuminare case e città. Ma non per tutti rappresenta sempre un momento di festa. Per qualcuno, infatti, insieme alle luci scintillanti, ai regali e alle tradizioni, arrivano anche sensazioni malinconiche e nostalgiche. Questo fenomeno, noto come Christmas Blues, è una sorta di malessere emotivo che può manifestarsi in molteplici forme: tristezza, ansia, senso di solitudine, stress legato agli impegni sociali e familiari, o una certa difficoltà nell’affrontare le alte aspettative di felicità che il periodo natalizio porta con sé.