Da giovedì 26 settembre a domenica 29 settembre tornano gli appuntamenti di La lettura intorno – BookCity tutto l’anno, il progetto di promozione della lettura nei quartieri milanesi ideato da BookCity Milano con Fondazione Cariplo.

Per la sua VI edizione il progetto propone oltre 80 eventi diffusi sul territorio, tra presentazioni con gli autori e incontri per le scuole, passeggiate e laboratori, letture ad alta voce e molto altro ancora, per un palinsesto dedicato ai lettori di tutte le età. A conferma della capillarità sul territorio, sono più di 55 le realtà che hanno aderito alla sesta edizione del progetto, oltre alla collaborazione con gli altri palinsesti cittadini, come la Milano Green Week, all’insegna della natura e dell’ambiente.

Due eventi speciali aprono e chiudono questa edizione di La lettura intorno – BookCity tutto l’anno, uno in anteprima e uno in chiusura del palinsesto: si comincia il 22 settembre alle 20.00 ai Bagni Misteriosi con Tracy Chevalier, la scrittrice americana autrice, tra gli altri, di La ragazza con l’orecchino di perla, in Italia per presentare il suo nuovo libro, La maestra del vetro (Neri Pozza), ambientato a Murano alla fine del Cinquecento e dedicato a un’arte antichissima; in dialogo con l’autrice Florencia Di Stefano. L’evento è a pagamento, con 100 posti gratuiti offerti in esclusiva tramite la registrazione sul sito di La lettura intorno. La sesta edizione del progetto si concluderà martedì 1 ottobre con un nuovo incontro del ciclo Parole in giardino, alle 17.30 al Boscoincittà – Giardino d’Acqua: Emanuela Rosa-Clot presenterà il libro vincitore del Premio Campiello Natura 2024, Amazzonia. Una vita nel cuore della foresta (Laterza), insieme all’autrice Emanuela Evangelista, biologa della conservazione e attivista ambientale che da 25 anni vive in Amazzonia, dove lavora per la protezione della foresta tropicale e dei popoli che la abitano; l’evento è accompagnato dalle letture ad alta voce dei lettori volontari del Patto di Milano per la lettura – Area Biblioteche del Comune di Milano. L’incontro, realizzato in collaborazione con il magazine Gardenia, si terrà presso Boscoincittà per celebrare i 50 anni di un grande polmone verde, nato nel 1974 su iniziativa di Italia Nostra su terreni concessi dal Comune di Milano. L’evento è gratuito su prenotazione obbligatoria, tramite il sito di La lettura intorno.

Diversi gli autori e le autrici attesi per incontri dedicati alle scuole milanesi: la scrittrice Lorenza Gentile terrà una riflessione su Il potere della gentilezza partendo dagli esempi di George Saunders, Kurt Vonnegut, Emily Dickinson e Natalia Ginzburg, tra gli altri, alla Biblioteca Oglio; Gino Cervi sarà protagonista di Raccontare le Olimpiadi, un’esplorazione dei giochi olimpici come archivio narrativo che mescola le proprie storie agli avvenimenti della grande Storia, al Laboratorio Formentini; da Saffo a Catullo, da Didone a Orlando, fino a Madame Bovary e Anna Karenina, Micol Beltramini racconterà Le delusioni d’amore che hanno fatto la storia, al Teatro Munari – Teatro del Buratto; Angelo Mozzillo porterà i piccoli lettori alla scoperta della fonte dell’ispirazione, nel tentativo di scoprire come nascono le idee e come diventano storie da raccontare, alla Biblioteca Baggio; Francesco Muzzopappa racconterà come Giocare con le parole ripercorrendo le tracce dei libri di Gianni Rodari e provando a spiegare come “sbagliando” s’inventa, al Teatro Munari – Teatro del Buratto; alla Biblioteca Sormani, Daria Bertoni porterà i bambini alla scoperta di Iole, che vive nella malga del nonno, protagonista di una magica avventura nei boschi; infine, una visita al Museo dei Quaderni di Scuola, per scoprire le testimonianze dei bambini e delle bambine che hanno conosciuto la Milano di ieri.

In collaborazione con Milano Green Week, La lettura intorno propone anche diversi incontri dedicati all’ambiente e al mondo naturale. Si inizia giovedì 26 settembre alle 10.00 alla Centrale dell’Acqua con un incontro con Vincenzo Levizzani dedicato alle nuvole e al loro ruolo nel mantenere le risorse idriche del pianeta; al Parco Trotter alle 16.00, letture a tema “cura dell’ecosistema parco”; a cura di Librotrotter – Biblioteca multilingue; alle 17.00 alla Libreria Sottosopra presentazione del libro Floralie e laboratorio con l’autrice, Camilla Anselmi; alla Biblioteca Gallaratese alle 17:30 Giulia Boccucci ed Enza Clapis racconteranno le fasi di realizzazione di un fumetto, fino a realizzare il proprio; alle 18:00 Biblioteca Affori, un incontro poetico-creativo per scoprire le emozioni a contatto con gli alberi e dar vita a un’esperienza laboratoriale, con Tamara Sanguinetto e Marilena Macchia. Venerdì 27 settembre, alle 11.00, la Biblioteca Sormani ospita l’incontro Ragazze per l’ambiente: dieci scienziate e un unico obiettivo, difendere l’ambiente, da Rachel Carson a Maria Telkes.

Tante le iniziative che coinvolgono i parchi cittadini, tra passeggiate, laboratori e incontri nel nome della biodiversità: dal Parco della Vettabbia al Parco Vittorini, fino al Parco Agricolo Ticinello, studenti di tutti le età a contatto con la natura; in Cascina Cuccagna alle 17.00 alla scoperta del mondo delle api e degli insetti impollinatori in compagnia di esperti apicoltori; alla Biblioteca Quarto Oggiaro alle 17.00 prende il via un’avventura urbana, fra biblioteche, parchi e osservatori meteorologici, a cura di Italian Climate Network; alle 17.00 il MUBA ospita il laboratorio Esplorazioni naturali, alla scoperta dei materiali naturali; alla Biblioteca Cassina Anna alle 17.00 storie, letture e laboratori per scoprire il mondo minuscolo e misterioso degli abitanti della natura.

Sabato 28 settembre alle 15.00 alla Centrale dell’Acqua Martina la meteorologa, alla scoperta delle parole del tempo meteorologico e di come costruire la propria stazione meteo e imparare a riconoscere le nuvole; alle 10.00 alla Libreria Aribac letture teatrali dedicate a tutte le età, con Silvia Gelmini e Christian Mandas; alle 10.00 la Cascina Linterno ospita Api, storia e natura: una cascina per imparare, un laboratorio sul futuro delle cascine urbane promosso dal progetto europeo HeritAct; sempre alla Cascina Linterno alle 10.00, Alla scoperta del mercato contadino, un’animazione con caccia al tesoro; alle 10.00 a Villa Lonati un gioco dell’oca botanico; al Quartiere Ortica, alle 10.00, Boschetti Fioriti Bella Jajo, attività ludiche e di svago per bambini e bambine; in Cascina Biblioteca, alle 10.00, attività ambientali, teatrali, culturali e musicali in una giornata immersa nella natura nel Parco Lambro, per tutte le età.

Sabato 28 settembre proseguono inoltre gli appuntamenti nelle biblioteche: dalla Maratona di letture sostenibili alla Biblioteca Cassina Anna, in collaborazione con Comitato di Quartiere di Bruzzano e Il Giardino della cura, all’appuntamento Insetto sarai tu!, alle 16.30 alla Biblioteca Crescenzago, alla scoperta degli insetti: chi sono, dove abitano, come vivono e quale ruolo hanno gli insetti negli ecosistemi di tutto il pianeta, a cura di Leo Scienza; dalle 12.30 alle 15.30 sono previste le visite guidate all’Orto conviviale del Politecnico di Milano Bovisa, con pranzo condiviso, attività accompagnata dalle letture per i più piccoli letture a cura di Scamamù. Alle 14.45 al Parco Agricolo del Ticinello una passeggiata avventurosa alla scoperta delle storie di figure straordinarie di donne che si sono dedicate alle piante, ai fiori e ai piccoli e grandi animali che popolano i boschi e le foreste; al termine, all’Area Didattica, i partecipanti saranno accolti dai ragazzi e ragazze fragili di Impronta e Progetto Persona; alle 16.30 alla Grande Fabbrica delle Parole Veronica Truttero condurrà i bambini in un laboratorio di esplorazione botanica per creare un giardino; alle 16.30 Il Saggiatore ospiterà il laboratorio Piccoli manuali illustrati per cercatori di foglie, di fiori, di conchiglie; alle 17.00 a Parco Sempione Salviamo l’aria… in bici!, attività con lettura, controllo bici a cura della Ciclofficina Nascosta e biciclettata all’interno del Parco. Infine la Bat night, alle 20.30 nel Parco Agricolo Ticinello: una serata accompagnata da racconti, leggende e incursioni dei pipistrelli, con un gioco di illuminazione in movimento, a cura di PACTA . dei Teatri in collaborazione con FaunaViva.

Molti anche gli incontri dedicati a letture, laboratori e attività tratte dai libri, per bambini e ragazzi, a partire da giovedì 26 settembre: alle 14.30, alla Biblioteca Villapizzone, Benedetta Frezzotti conduce il laboratorio La storia delle parole, insieme Somchai, un ragazzo silenzioso che non trova le parole per comunicare e si chiude in se stesso; alle 16.00 al Campo polisportivo Spazio Fontanelli l’incontro Voglio fare la calciatrice, con Francesca Gargiulo e Gaia Missaglia insieme ad Anita Pirovano, a cura di Fondazione Aquilone Onlus, Municipio 9 Comune di Milano e Biblioteca Cassina Anna.

Si prosegue venerdì 27 settembre, alle 16.30 ai Giardini della Guastalla una lettura animata a cura di Martina Folena per ricordare un grande autore: Buon compleanno Ulf Stark!; alle 16.30 alla Biblioteca Sant’Ambrogio si terrà l’incontro Vincent Van Gogh Pittore Malinconico con Teresa Righetti, per scoprire la vita e le opere dell’artista attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa; venerdì 27 settembre alle 17.00 alla Biblioteca Chiesa Rossa si parte all’arrembaggio con Pirati e dove trovarli, per solcare i sette mari insieme all’illustratrice Anna Rossi; alle 17.00 alla Libreria Zazà, un incontro per creare e sperimentare con fili, fettuccine e nastri come faceva Munari, con la sua storica collaboratrice Beba Restelli; alle 18.00 al Centro Culturale di Milano l’incontro con Luigi Ballerini e Francesco Fadigati dedicato alle storie che raccontano cosa significa essere giovani, ieri, oggi e domani: Storie diverse. Tempi diversi. Stessi desideri. Scrivere di giovani e per giovani oggi, coordina Paola Missaglia.

E ancora sabato 28 settembre: alle 10.30 alla Biblioteca Ostinata, attività di ascolto, creatività individuali e lavori di gruppo guidati dalla cantastorie Roberta Berno, durante l’incontro Ho creduto fino a sei cose impossibili prima di colazione; alle 10.30 anche la Gita al lago: le ridarelle, una lettura con laboratorio insieme all’autrice Giuditta Campello; alle 11.00 alla Libreria dei Ragazzi si terrà Il gioco dei… “Preferiresti”!, un gioco di idee insieme all’autore Francesco Morgando, che aiuterà i più piccoli a ragionare sulle cose che possono spaventare; alle 17.00 alla Libreria Aribac, Mariangela Traficante e Paola Bongio guidano un viaggio letterario attraverso le vite e le opere di sette autori per bambini e ragazzi, lungo i luoghi reali che li hanno ispirati; infine, domenica 29 settembre alle 11.00 alla Libreria Mariclò Ilaria Mancini conduce un’attività creativa intitolata Cani a Londra, alla ricerca degli amici a quattro zampe nella capitale inglese. Domenica 29 settembre alle 11.00 nel cortile di via Padova 36, Libro mosso estate presenta Storie sui generis, lettura animata e laboratorio creativo per bambine e bambini.

Infine, proseguono anche per questa edizione gli incontri dedicati ai temi dell’educazione sentimentale: venerdì 27 settembre alle 17.00 alla Biblioteca Baggio il laboratorio Una macchia imbarazzante, con Irene Carbone; e sabato 28 settembre alle 17.00 alla Libreria Zazà con Chiara Gregori Iniziamo a parlare di educazione sessuale e all’affettività.