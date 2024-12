Riceviamo e pubblichiamo un pensiero, una profonda ed emozionante riflessione da parte di un nostro lettore Salvo Di Noto un ragazzo di 21 anni che dedica a Giulia Cecchettin e a tutte le donne vittime di violenza. Sono questi i piccoli gesti che fanno ancora sperare in un mondo migliore.

“Anni di lotta per ricevere un frammento di amore tossico, malato, perverso, da parte di un ragazzo, Filippo. Un dolore eterno, rosso sangue per lei, rosso passione per lui, fino a sfociare in una morte a tu per tu, guardandola negli occhi per l’ultima volta, perdendosi in quegli occhi, di nuovo.

È passato un anno dai funerali di Giulia. Aveva 22 anni, un’età che per molti potrebbe sembrare poca cosa, ma per lei, per la sua famiglia, i suoi amici, i colleghi universitari e tutti coloro che con quell’età ci convivono, rappresentava un mondo intero, racchiuso in un sorriso e in tanti sogni che un giorno, sarebbero diventati realtà.

Anche Filippo Turetta, a fatti compiuti, aveva 22 anni, oggi ne ha 23. Di lui si può parlare al presente, di Giulia un pò meno.

Come per Giulia, agli occhi di chi lo conosceva superficialmente, sembrava un ragazzo alla ricerca della vita, della bellezza, dell’amore perduto. Una ricerca trasformata in ossessione e poi, nel vuoto assoluto.

Non basteranno interviste, film, libri e parole di gente che si inventa all’ultimo minuto un lavoro, per raccontare chi era davvero Giulia. Adesso la conoscono tutti: una ragazza spensierata e ferita, vittima di un amore malato che l’ha consumata prima psicologicamente, poi fisicamente.

Giulia, quante cose avrebbe da dire se solo potesse guardare in faccia il ragazzo, un ex fidanzato, che l’ha perseguitata e assassinata.

Lei, era davvero la sua ex fidanzata? Sua? Una parola così possessiva da diventare letale?

Per Filippo, Giulia era sua e basta. E guai se si fosse allontanata.

Io non so cosa prova Filippo oggi, dentro una stanza grigia per chi non sa sognare, colorata per chi sa sperare di rinascere. Oggi, a distanza di due giorni dalla condanna all’ergastolo per un crimine che ha devastato non solo la famiglia Cecchettin, ma tutti noi, o almeno chi ha un pò di cuore.

Come ha detto don Marco Pozza, cappellano del carcere “due palazzi” di Padova: “Sarà sempre così, anche stavolta: la giustizia ti dirà quanto devi scontare, lo Stato ti dirà dove dovrai scontare la tua pena ma sarai tu a poter fare la differenza: scegliendo come scontare la tua pena.”

Resta da vedere se Filippo avrà il coraggio di affrontare il peso delle sue azioni e cambiare.

Da coetaneo di Giulia e Filippo penso spesso a quanto sarebbe potuta essere diversa la loro storia se qualcuno, se qualche uomo, avesse imparato a riconoscere il confine tra amore e possesso.

Giulia sarebbe potuta essere una nostra amica, una sorella; esagero, una fidanzata.

La sua storia deve ricordare, soprattutto a chi con la violenza ci dorme a letto, che la vita è piena di bellezze che vanno coltivate; che se l’amore diventa catena, il cuore si fa prigione, e neanche Filippo avrà le parole giuste per raccontare cosa accadrà, là dentro la prigione”.

Salvo Di Noto