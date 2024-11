“La fuga in solitudine dai problemi non è mai la soluzione, se c’è chi ti aiuta ad affrontarli.”

Dopo tre anni dall’uscita del suo ultimo progetto discografico, BRIGA è pronto a tornare sulla scena musicale con “VIENI CON ME”, il nuovo singolo fuori venerdì 15 novembre per Ninho De Rua e distribuito da Ada Music Italy.

Il brano – già disponibile in presave al link https://ada.lnk.to/vieniconme – segna non solo il ritorno di un artista già amato dal grande pubblico, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo emozionale e intimo della sua carriera.

“VIENI CON ME” racconta l’amore inteso come forza capace di trasformare: un invito a trovare, nel legame umano, il coraggio di affrontare e superare le difficoltà della vita.

BRIGA cattura la struggente realtà di chi si sente intrappolato in un quotidiano soffocante, scandito da ansie e rumori assordanti, simboli di una vita che schiaccia. Tangenziali affollate, marmitte che rombano e “due milioni di momenti no” rappresentano lo sfondo di un caos in cui il protagonista cerca disperatamente un’ancora di salvezza. In questo scenario, però, non esiste solitudine: si palesa un invito, una mano tesa, quella di una persona amata, che offre rifugio e forza.

Il messaggio centrale del singolo è, dunque, chiaro: la fuga dai problemi non trova risoluzione nell’isolamento, ma nella condivisione. BRIGA ci ricorda che la vera forza non risiede nell’evitare le difficoltà, ma nel saperle affrontare con qualcuno al proprio fianco. L’amore, in questa narrazione, perciò, non è solo un rifugio temporaneo, bensì una bussola capace di guidare attraverso la tempesta, donando stabilità, speranza e una nuova prospettiva di vita.