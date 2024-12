Quella dei Jalisse e’ ormai diventata una tendenza. Il video ironico e goliardico girato da Alessandra e Fabio, con due bottiglie di birra in mano, in occasione della proclamazione degli artisti della prossima edizione del Festival di Sanremo ha fatto il giro del globo e sul web è diventato un trend.

Con questo video che brinda ai “28 no” i Jalisse confermano ancora una volta la loro grande ironia e capacità di prendersi in giro e mettersi in gioco; un lato della loro personalità che fino ad oggi è rimasta nascosta ed è loro desidero condividerla con il loro pubblico che quotidianamente li avvolge di affetto sui social.

“Noi siamo così, scherzosi e divertenti, a volte provocatori ma senza alcuna intenzione di voler creare polemiche. Ci siamo accorti che la gente ha imparato a conoscerci meglio e oggi, più€ che mai, abbiamo piacere di condividere con i nostri affezionati la nostra quotidianità professionale ma anche l’aspetto più cazzaro”, dichiarano Fabio e Alessandra.

I Jalisse hanno deciso di far uscire la canzone che hanno presentato a Carlo Conti per la partecipazione al Festival di Sanremo 2025; una canzone dal titolo “No, No, No, No!” che parla proprio delle 27 (ora 28) esclusioni dalla kermesse.

Un brano diverso dal solito: scanzonato, ironico come mai abbiamo potuto ascoltare dal duo. Un pezzo pop, divertente che non vuole essere di denuncia che nel ritornello recita “No, non ci prendono…no”. “Ovvio che un’esclusione non è mai una festa ma, nonostante quel pizzico di dispiacere è importante trasformare la delusione in ironia”. Aggiungono: “Il brano ha uno stile divertente, leggero e scanzonato: è tutto da ascoltare”.

Questa è per i Jalisse una sperimentazione parallela alla loro quotidiana attività di cantautori impegnati. Una nuova strada “giocosa” che Fabio e Alessandra percorrono col sorriso dimostrando alla gente che a volte è bene non prendersi troppo sul serio; un pizzico di leggerezza in un momento storico in cui la polemica fine a sè stessa prevale su tutto il resto.

Proprio in questi giorni il brano è stato selezionato dal prestigioso Premio Lunezia 2024 che negli anni è stato assegnato a tutte le più grandi firme della canzone italiana come Fabrizio De Andrè, Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Ivano Fossati. Il prossimo 20 dicembre, l’ambito premio verrà consegnato ai Jalisse con una menzione speciale per il valore musicale e letterario del brano No, No, No, No! e per l’alto valore artistico costruito nel tempo dal duo.

L’attività dei Jalisse prosegue senza freni. Reduci dal successo delle prime date dell’Eurovision On Tour, si stanno preparando alla prossima data di gennaio ad Amsterdam e al fitto calendario di concerti in giro per l’Italia.