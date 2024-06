Il videoclip mira a esaltare l’ecletticità dell’artista, portandolo in uno scenario spaziale dove lo stesso interpreta un extraterrestre. La scelta creativa utilizzata aggiunge un elemento di originalità alla narrazione della canzone, mettendo in risalto la forza e la determinazione di Varrese nel vincere le avversità che ha dovuto affrontare anche al di fuori del GF. La clip è una cornice visiva al messaggio testuale del brano, che sembra leggero ma che invece affronta un argomento attuale molto spesso sottovalutato, dandogli un impatto emotivo avvincente. La scelta di utilizzare gli spazi di Joseba Studio e di Problem Solving, noto call center, magistralmente illuminati dalla direzione fotografica di Marko Carbone, ci catapultano immediatamente all’interno dell’astronave spaziale che tra effetti speciali e droni fa assaporare la magia del vero cinema americano. Gli abiti sono stati forniti da Sportwear Brands – Philmiller.

“Il video – spiega Varrese – è un parallelismo tra chi ha il coraggio anche nella solitudine, di vivere e guardare l’altro con gli occhi della Verità e chi invece giudica omologandosi ad un mondo virtuale e tossico, nascondendosi dietro mentite spoglie. Un po’ come Matrix, dove la realtà manipolata spesso viene presa per vera da chi purtroppo ignora senza avere né la curiosità, né la capacità di guardare oltre. Esseri umani ormai dormienti nell’animo e nello spirito governati oggi da IA e da una coscienza di massa stordita, piuttosto che da loro stessi…”

Online il video di “ Fai CLAP CLAP ”, il nuovo singolo di Massimiliano Varrese (prodotto da Gianni Testa per Joseba Label ), un brano che racconta la storia del cyberbullismo che l’artista ha subito durante la sua partecipazione nella casa del Grande Fratello .

