Per questa ragione e con l’obiettivo di sensibilizzare sui benefici della Exopulse Mollii suit, OMaR – Osservatorio Malattie Rare, con il contributo non condizionante di Ottobock, propone il webinar “I veri supereroi indossano la neurotuta. Neurostimolazione applicata alle malattie rare” che vedrà il confronto tra clinici, un esperto dello Sportello Legale OMaR – Dalla Parte Dei Rari e le Associazioni di pazienti.

Si tratta però di un dispositivo dal costo elevato, non rimborsato da tutte le ASL: il rimborso infatti viene erogato a discrezione delle singole ASL e può capitare che vi siano differenze anche all’interno della stessa città. Questo perché la rimborsabilità della tuta non rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Exopulse Mollii suit è un nuovo dispositivo medico svedese a marchio CE che permette il rilassamento dei muscoli spastici e promuove al tempo stesso il recupero delle funzioni motorie. Mollii viene utilizzata da persone affette da diverse patologie, tra cui la sclerosi multipla e la paraparesi spastica ereditaria. La neurotuta è in Italia la realtà che propone di combattere l’immobilità facilitando e aumentando il movimento, non immobilizzando ulteriormente la persona. È senza alcun effetto collaterale, con risultati che durano fino a 48 ore dopo un’ora di applicazione.

