La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi anche quest’anno propone la mappa aggiornata per scoprire oltre cento tra pasticcerie e panetterie del territorio che producono il vero panettone artigianale, secondo la ricetta della tradizione indicata nell’apposito disciplinare. La mappa, presentata questa mattina, è digitale e scaricabile dal sito della Camera di commercio nella sezione news & eventi.

Ha dichiarato Marco Accornero, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “La Camera di commercio propone anche quest’anno la mappa del panettone tipico per valorizzare e promuovere un simbolo di Milano che possa contribuire all’attrattività crescente dei nostri territori. Siamo convinti che la qualità artigianale che caratterizza questo prodotto possa infatti rappresentare un importante valore a sostegno della competitività delle nostre imprese e dell’eccellenza della filiera ad esso legata”.

Dal 29 novembre al 1° dicembre torna la sesta edizione di “Happy Natale Happy Panettone” 2024 con il villaggio del panettone. L’evento ad ingresso gratuito, presentato questa mattina, è organizzato da Confcommercio Milano in collaborazione con AMPI, MnComm e APCI. Si svolgerà da venerdì pomeriggio 29 novembre a domenica 1° dicembre a Palazzo Bovara, il Circolo del Commercio di Confcommercio Milano, corso Venezia 51 (MM1 Palestro). Durante la manifestazione si alterneranno masterclass sulla tavola natalizia con Alessandra Pirola Baietta e degustazioni guidate dedicate ai dolci natalizi e ai menù di Natale con i maestri pasticceri di AMPI – Accademia Maestri Pasticceri Italiani – e gli chef di APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani (su prenotazione su Eventbrite). Novità di quest’anno “Il Villaggio del Panettone”: 14 casette natalizie nel cortile di Palazzo Bovara, dove sarà possibile acquistare panettoni artigianali. Parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza. Tra le iniziative presentate anche la mappa realizzata da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per scoprire quali sono le pasticcerie e panetterie del territorio che producono il vero panettone artigianale.