Domani, il congresso proseguirà con un confronto tra la Commissione di albo nazionale e quelle territoriali, per tracciare un bilancio circa il lavoro condotto durante questi anni.

5 sessioni nelle quali verranno trattati argomenti di piena attualità per i professionisti sanitari, ricche di tavole rotonde e incontri con gli esperti, occasioni imperdibili per rispondere alle domande della comunità podologica.

Durante il congresso, i professionisti sanitari e gli studenti intervenuti parteciperanno a sessioni plenarie, alla poster session e ai focus, curati dalle aziende di settore volti a introdurre le ultime scoperte e sviluppi in campo podologico. Il congresso dal titolo ‘Vision 2024: Applied innovation technology’, riflette l’interesse che la categoria professionale rivolge alla continua evoluzione tecnologica che coinvolge il settore.

Teresa Calandra, Presidente della FNO TSRM e PSTRP, dal podio del congresso, ha commentato «I servizi sanitari stanno mutando in modo rapido e anche le professioni sanitarie devono impegnarsi a favore di questa evoluzione. Bisogna intercettare anticipatamente le traiettorie di cambiamento, affinché l’evoluzione, anche dei nostri profili, sia a favore del mutato bisogno espresso dalla popolazione e a garanzia di un futuro Sistema sanitario nazionale ancora universale ed equo».

Vito Michele Cassano, Presidente della Commissione di albo nazionale dei Podologi della Federazione nazionale degli Ordini TSRM e delle professioni sanitarie tecniche e della riabilitazione e prevenzione – ha commentato l’apertura dei lavori con un invito a guardare con ottimismo e determinazione alla professione, «ciascun giorno offre al futuro una pagina bianca su cui scrivere la propria storia professionale. Oggi esploreremo insieme una terra di opportunità, dove l’innovazione e la creatività non conoscono confini».

450 Podologi provenienti da tutta Italia si sono riuniti, insieme ai componenti dell’omonima Commissione di albo nazionale e oltre 30 relatori, tra esperti del settore e rappresentanti delle Istituzioni, condivideranno per due giorni, conoscenze ed esperienze durante un appuntamento, diventato un punto di riferimento per questa categoria professionale.

