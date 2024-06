Da martedì 13 a domenica 18 agosto 2024, la rassegna di yoga gratuito si interrompe per una pausa estiva.

Venerdì 21 giugno 2024, in occasione della Giornata Mondiale dello Yoga, la lezione sarà tenuta da Federico Insabato con musica dal vivo.

L’imperdibile appuntamento estivo “VIVI Il Saluto al Sole”, all’ombra dei pini di uno dei parchi più grandi di Roma, accoglie dal martedì alla domenica dalle ore 19.00 alle ore 20.00, appassionati e neofiti della disciplina. Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino e attivare la propria VIVI Card sul sito di VIVI.

“VIVI Il Saluto al Sole”, la rassegna di yoga gratuito, giunta alla sua XI edizione, che proseguirà fino a domenica 15 settembre 2024 presso VIVI – Villa Pamphili a via Vitellia 102 (Monteverde).

