Il Mandela Day è una giornata che viene celebrata in tutto il mondo il 18 luglio di ogni anno per onorare il grande leader sudafricano Nelson Mandela e la sua eredità di lotta per la libertà, la giustizia e la pace. Questa giornata simbolica invita le persone di ogni etnia, religione e nazionalità a dedicare 67 minuti del proprio tempo per fare una differenza positiva nella vita degli altri e contribuire al cambiamento sociale.

L’istituzione del Mandela Day risale al 18 luglio 2009, quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato questa data come una celebrazione internazionale in riconoscimento del contributo di Nelson Mandela alla cultura della pace e della libertà. I 67 minuti rappresentano i 67 anni che Mandela ha dedicato al servizio degli altri, lottando contro l’apartheid e lavorando per costruire una società migliore.

Il Mandela Day è un richiamo al fatto che anche le azioni più piccole possono avere un impatto significativo nella vita delle persone. Ci ricorda che il cambiamento reale può essere ottenuto quando lavoriamo insieme per affrontare le ingiustizie e le sfide sociali. Nelson Mandela ha dimostrato al mondo che la forza dell’amore e della riconciliazione può superare qualsiasi ostacolo.

Gioventù per i Diritti Umani Internazionale (YHRI) è un’organizzazione non a scopo di lucro fondata nel 2001, affiliata all’associazione Uniti per i Diritti Umani, che ha come obiettivo quello di insegnare ai giovani di tutto il mondo i diritti umani, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in modo che diventino sostenitori della tolleranza e della pace. YHRI è ora cresciuta in un movimento globale di individui, gruppi e leader nazionali e comunitari che stanno diffondendo il messaggio di ciò che sono i diritti umani e di come implementarli e proteggerli.

Gioventù per i Diritti Umani Internazionale fornisce materiale didattico sui diritti umani per le scuole e al di fuori dei tradizionali contesti educativi. Con l’obiettivo di raggiungere i giovani provenienti da diversi background, i materiali di YHRI fanno appello a persone di tutte le generazioni. Dall’insegnamento dei diritti umani attraverso conferenze e convegni a gruppi di hip-hop e danza, il messaggio si diffonde così in tutto il mondo.

I volontari di Gioventù per i Diritti Umani credono che al giorno d’oggi, più che mai, “I diritti umani devono essere resi una realtà, non un sogno idealistico”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, per questo motivo invitano a visitare il sito it.youthforhumanrights.org e ordinare gratuitamente il materiale educativo sui diritti umani.