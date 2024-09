L’Unione Montana Potenza Esino Musone informa che è stato pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi a favore dei caregiver familiari, ovvero di chi assiste e si prende cura del coniuge, di chi seguite la persona con cui è unito civilmente, del convivente, di un familiare o di un affine entro il secondo grado o di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé e sia bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata.

Il bando interessa i Comune di Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Galgiole, Matelica, Pioraco, San Severino Marche e Sefro.

Per accedere ai contributi occorre che la persona assistita dal caregiver familiare sia in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima attestata dalla Commissione sanitaria provinciale A.S.T. territorialmente competente, nell’ambito dell’intervento “Disabilità gravissima” sostenuto con il Fondo Nazionale per le non autosufficienze e sia residente in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 17. La persona assistita dal caregiver familiare dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima e dovrà essere in vita alla data di presentazione della domanda. L’attività di assistenza prestata dal caregiver familiare dovrà essere continua e svolta presso l’abitazione della persona assistita che dovrà beneficiare del contributo a favore della disabilità gravissima nell’ambito dell’intervento sostenuto con il Fondo Nazionale per la non autosufficienza.

La domanda, redatta su apposito modello, va presentata corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione: attestazione Isee ordinario del caregiver familiare, riferita all’ultimo periodo di imposta e in corso di validità, copia di un valido documento di identità del richiedente.

L’entità del contributo a favore del caregiver familiare è pari ad € 1.200,00 e non costituisce vitalizio.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 30 settembre.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ambito Territoriale Sociale 17 presso l’Unione Montana Potenza Esino Musone in viale Mazzini n.29 – 62027 San Severino Marche, telefono 0733/637245 interno 2.

Bando e modelli di domanda si possono reperire online all’indirizzo https://www.umpotenzaesino.it/avvisi-cms/fondo-nazionale-per-il-sostegno-del-ruolo-di-cura-e-assistenza-del-caregiver-familiare-dds-n-88-2024/