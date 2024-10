Borghi Autentici d’Italia è una rete fra territori dove protagoniste sono le persone e le comunità. Realtà che appartengono a quell’Italia che ce la vuole fare e che hanno deciso di mettere in gioco le loro risorse per creare nuove opportunità di crescita.

Per testimoniare la loro idea di stare insieme, di vivere il territorio e la comunità hanno deciso di organizzare la Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia. Una iniziativa giunta alla ottava edizione in programma il prossimo 12 ottobre in borghi sparsi un po’ per tutta la penisola e aderenti alla BAI, cioè l’Associazione Borghi Autentici d’Italia: Il fitto calendario di appuntamenti poi si protrarrà fino al 20 ottobre per testimoniare un’idea di vita fuori dai luoghi comuni ma non per questo fuori dal tempo e dalla contemporaneità e che al contrario punta a realizzare un’idea di futuro più sostenibile e a misura d’uomo, nel rispetto del rapporto tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda.

Il tema dell’edizione 2024: un’altra idea di stare insieme

Il tema di quest’anno vuole celebrare le comunità che rendono i borghi luoghi vivi, capaci di resistere al tempo grazie alla forza della partecipazione. Mette l’accento sulle esperienze di socialità che offrono ai cittadini, siano essi residenti o temporanei, un’altra idea di stare nei borghi. Un richiamo all’azione, individuale e plurale, per abbracciare il cambiamento e costruire un nuovo modo di abitare, reso unico e irripetibile proprio da quel fare insieme che unisce la comunità, stimolando idee e progettualità che rendono i borghi vitali e vivaci: luoghi non comuni ma autentici, diversi da qualsiasi stereotipo.

Importante novità 2024 è la partnership con Federtrek – Escursionismo e Ambiente, ente di promozione sociale nato per diffondere la cultura del cammino e organizzatore della Giornata del Camminare, in programma il 12 e 13 ottobre, che ogni anno coinvolge migliaia di persone in tutta Italia grazie ai tanti percorsi che attraversano le strade di città e borghi, inclusi quelli che fanno parte della rete dei Borghi Autentici d’Italia.

<<La Giornata Nazionale dei Borghi Autentici – spiega la presidente nazionale dell’Associazione Rosanna Mazzia – è un appuntamento che si ripropone puntualmente ogni anno ma che per le tematiche trattate non è mai lo stesso, in quanto ogni anno mirano a richiamare temi contemporanei, stimolanti e concreti, con l’obiettivo di offrire una buona opportunità di conoscenza di questi territori, favorendo l’incontro tra esperienze diverse>>.

Tanti gli appuntamenti in programma

Tanti, come detto, gli appuntamenti in cartellone, capaci di soddisfare ogni richiesta ed attrarre l’interesse di un pubblico folto ed eterogeneo. Si va dalla presentazione dei frutti ritrovati il 12 e 13 ottobre a Ormea (Cuneo) alla valorizzazione della montagna di Serrastretta (Catanzaro) il 20 ottobre, dalla ricostruzione dell’ambiente dei briganti della Maiella a Torricella Peligna (Chieti) il 12 ottobre alla quarta edizione del Festival delle Arti Figurative e della Poesia a Modolo (Oristano) il 19 e 20 ottobre, ma veramente tanti e tutti diversi saranno gli eventi proposti dai singoli borghi.

<<L’Anci sostiene con convinzione – è il commento del responsabile del Dipartimento Cultura-Turismo-Agricoltura Vincenzo Santoro – la Giornata Nazionale dei Borghi Autentici, momento in cui, con una forte mobilitazione dei cittadini, tanti piccoli Comuni svelano i propri tesori e rappresentano le molteplici iniziative messe in campo per valorizzarli in modi spesso virtuosi ed originali>>.

Organizzazione e patrocini

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Borghi Autentici d’Italia con il patrocinio di Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Amodo – Alleanza Mobilità Dolce, Legacoop e Legambiente, come ogni anno, vuole essere anche un’esortazione a favorire la nascita di progetti e iniziative che promuovano lo sviluppo di una responsabilità collettiva e stimolino la partecipazione attiva alla vita comunitaria, attraverso occasioni di socialità e azioni che coinvolgano i cittadini valorizzando il contributo di ciascuno.

Ulteriori info: www.giornatanazionale.borghiautenticiditalia.it