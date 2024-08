Il Caniche Toy, o Barboncino Toy, è una razza piccola ed elegante, nota per la sua intelligenza e il suo comportamento vivace. Questi cani sono altamente addestrabili e spesso eccellono nell’obbedienza e nell’agilità. Nonostante le dimensioni ridotte, i Barboncini Toy sono energici e necessitano di stimoli mentali per essere felici. Sono affettuosi e leali, il che li rende ottimi compagni sia per i singoli che per le famiglie. Il loro mantello ipoallergenico è anche un vantaggio per chi soffre di allergie.