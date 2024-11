Dopo una stagione estiva che è stata quella del rilancio, Terme di Riolo e ViVilpaese si apprestano a rinnovare le proprie collaborazioni con l’obiettivo comune di valorizzare i territori nei quali operano. Durante il periodo estivo appena trascorso, si sono svolte all’interno dello storico parco Termale tantissime attività diurne gratuite, dallo yoga alla camminata metabolica, che hanno visto la partecipazione di un vastissimo numero di residenti e turisti. I picchi di partecipazione sono stati raggiunti con le serate delle Terme, grazie al coinvolgimento di artisti di primo livello e performance di giovani artisti. Così il direttore marketing delle Terme di Riolo, Salvatori Emanuele: ‘Con questa partnership che spazia su tantissimi fronti, le Terme di Riolo stanno proseguendo rispetto a ciò che è la propria filosofia: Benessere per tutti e soprattutto unione e supporto alle comunità locali.

La medesima visione di collaborazione e valorizzazione del territorio è pienamente condivisa e sostenuta anche da Barbara Spadoni, presidente di Vivin-Salute asd e promotrice del progetto ViVilpaese®️, che enfatizza l’importanza di un lavoro in rete, affrontando insieme ogni sfida con un approccio collettivo. Unendo risorse, competenze ed esperienze, possiamo creare sinergie che amplificano l’impatto delle nostre azioni e progetti futuri. Le attività estive svolte alle Terme di Riolo rappresentano il punto di partenza di questa collaborazione, che ci vede uniti in una missione comune: sviluppare esperienze sempre più arricchenti e coinvolgenti, non solo per i partecipanti, ma anche per l’intero territorio che ci ospita.

Ogni progetto nasce con l’intento di valorizzare le risorse locali, promuovere la cultura e le tradizioni del nostro ambiente, e favorire una crescita sostenibile che vada a beneficio della comunità. Per la stagione 2025 sono in serbo tantissime novità ma le 2 realtà sono già al lavoro ed hanno stretto da pochi giorni una convenzione legata a tutti gli iscritti ViVilpaese di Riolo Terme ed estesa a tutti i comuni all’interno dei quali la società lavora, con sconti fino al 30% per ingressi in Piscina e SPA, fiore all’occhiello delle Terme di Riolo, che per la stagione invernale saranno aperte tutti i giorni (venerdì e sabato fino alle 22,30) con un palinsesto eventi unico all’interno del panorama Termale.