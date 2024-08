Il mondo del cinema internazionale piange Alain Delon, l’attore francese nato nel 1935 che aveva recitato in alcuni film che hanno segnato la storia del cinema, come il Gattopardo e Rocco e i suoi fratelli. L’attore lottava da tempo contro un tumore e nel 2023 la sua compagna, Hiromi Rollin, aveva denunciato i figli affermando che avessero fatto interrompere le cure dell’anziano e famoso genitore.

In queste ore in tutto il mondo si stanno svolgendo commemorazioni e omaggi rivolti ad Alain Delon, il celebre attore francese che aveva recitato in alcuni famosissimi film e che, nel corso della sua carriera, si è guadagnato un Premio Caesar come miglior attore e un David di Donatello.