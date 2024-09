Al via la XX edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime del Cinema italiano, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale Cinecircolo Romano, presieduta da Catello Masullo, che si svolgerà al Cinema Caravaggio di Roma dal 30 Settembre al 2 Ottobre 2024.

Dei 10 film selezionati e proposti al pubblico e che concorreranno, tutti, ai premi tecnici, tre saranno in concorso per l’attribuzione del primo premio, il Premio Cinema Giovane propriamente detto, attribuito dal pubblico e dagli studenti del Progetto di Educazione al Cinema d’Autore e dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) e del Premio per Opera Preferita dagli Studenti.

A concorrere per il primo premio: Stranizza d’Amuri di Giuseppe Fiorello, Romantiche di Pilar Fogliati e C’è Ancora Domani di Paola Cortellesi.

Gli altri 7 film selezionati, che concorrono ai premi tecnici della Giuria sono: I Pionieri di Luca Scivoletto, Io Vivo Altrove! di Giuseppe Battiston, Primadonna di Marta Samani, Felicità di Micaela Ramazzotti, Come Pecore in mezzo ai Lupi di Lyda Patitucci, L’ultima volta che siamo stati Bambini di Claudio Bisio, Il più bel Secolo della mia Vita di Alessandro Bardani.

Hanno già confermato la loro presenza al Festival i registi e gli artisti dei film selezionati. Da notare che in questa XX edizione del Festival sono ben sei gli attori di rango ad esordire dietro la macchina da presa: Paola Cortellesi, Giuseppe Fiorello, Pilar Fogliati, Giuseppe Battiston, Micaela Ramazzotti, Claudio Bisio.

Da questa edizione è istituito il Premio Roberto Leoni alla migliore sceneggiatura, che sarà quindi consegnato per la prima volta durante la serata della premiazione del 2 Ottobre, unitamente ad un premio in denaro dedicato al grande sceneggiatore e regista Roberto Leoni, Membro Storico della Giuria del Festival, anche per questa edizione, scomparso il 5 marzo, che ha scritto un centinaio di sceneggiature di tutti i tipi, da Un uomo da rispettare con Kirk Douglas a My Dear Killer definito “Fantastic” da Tarantino, da Favola Crudele in cui ha diretto John Savage a Santa Sangre di Jodorowsky, inserito dalla prestigiosa rivista britannica Empire tra i 500 migliori film di tutti i tempi. Quest’anno il premio di 1000 euro è offerto da Laura Balbi Hynes, produttrice associata di Claudio Bonivento del pluripremiato Il proiezionista di Andrei Konchalovsky e carissima amica di famiglia di Roberto Leoni.

Il Comitato di selezione/Giuria, assegnerà i seguenti premi tecnici, ai quali concorrono tutte e 10 le opere selezionate: Menzione speciale della Giuria; Premio Giorgio Fanara alla Migliore Attrice; Premio Giorgio Fanara al Migliore Attore; Migliore Regia; Premio Roberto Leoni alla Migliore Sceneggiatura; Premio Mauro Bonanni per Migliore Montaggio; Migliore Fotografia(cinematografia); Migliore Scenografia; Migliori Costumi; Migliori Musiche; Migliore Trucco; Migliori Effetti visivi; Migliore Produttore di Opera prima; Migliori recensioni degli Studenti.

Inoltre, tutti i film selezionati, in seguito alla firma del protocollo d’intesa 2022 tra SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) e AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema) sono altresì candidati al PREMIO DELLA CRITICA ITALIANA (SNCCI). Il Premio sarà assegnato da una giuria indipendente, composta da tre critici designati da SNCCI.