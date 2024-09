Ritorna nelle librerie uno degli autori più prolifici della casa editrice genovese De Ferrari.

Il nuovo libro di Franco Zanelli dal titolo “…e via col vento…” presenta cinque racconti scritti negli ultimi anni e verrà presentato in anteprima durante il Book Pride di Palazzo Ducale a Genova nella giornata di venerdì 4 ottobre.

“Cosa vogliamo” sarà il tema della VI edizione ligure della manifestazione, promossa da ADEI – Associazione Degli Editori Indipendenti, in collaborazione con Palazzo Ducale, il Comune di Genova e la Regione Liguria.

L’autore sarà presente allo stand della casa editrice De Ferrari per il firmacopie e per un’intervista in pubblico con il giornalista Claudio Gambaro.

Franco Zanelli nasce a Faenza, dove si diploma in restauro e diventa maestro d’arte ceramica. Trasferitosi a Torino, svolge attività conservativa per numerosi Uffici e Amministrazioni pubbliche territoriali e centrali dello Stato, collaborando anche all’allestimento di Musei e Mostre in ambito archeologico.

Da un trentennio e più scrive poesie, racconti, romanzi. Tra le pubblicazioni precedenti: “D’Amore” (Libro italiano, 2000), “Da Mussolini all’indicibile” (De Ferrari, 2022), “Il Concerto. Anatomia di un musicista” (De Ferrari, 2022), “L’intervista” (De Ferrari, 2023) e “La donna del giardino murato” (De Ferrari 2023).

“Si può attraversare l’adolescenza, la prima giovinezza supinamente, così come il destino ce la presenta?

Il protagonista di questi racconti è un giovane che sta uscendo da un’adolescenza problematica di cui poco sappiamo, se non brevi cenni.

E’ certo il caso di segnalare una curiosa particolarità nella costruzione dei racconti: si noterà che ognuno ne contiene un altro, il quale poi è il punto di arrivo ove il primo è il mezzo attraverso il quale raggiungere lo scopo”.