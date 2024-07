Da domenica 17 a domenica 25 agosto 2024 torna il Festival letterario Sentieri e Pensieri, organizzato dal Comune di Santa Maria Maggiore (VB) e diretto da Bruno Gambarotta.

In programma venti appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, con ospiti di prestigio, concepiti per favorire il dialogo e il confronto fra nuove e vecchie generazioni. Scenario degli incontri del Festival, giunto alla dodicesima edizione, sarà il meraviglioso Parco di Villa Antonia.

“Il nostro festival fin dall’inizio ha scommesso su un’idea alta del pubblico, pensandolo composto da persone che approfittano del tempo dilatato dei giorni di vacanza per allargare gli orizzonti ed esplorare nuove forme del sapere. Un investimento che finora è stato premiato da un’affluenza sempre crescente grazie anche alla scelta di molti che fanno coincidere le date del soggiorno con quelle del festival” afferma Bruno Gambarotta, Direttore Artistico del Festival.

Molti i temi che si affronteranno nella nuova edizione della rassegna organizzata nel piccolo borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano: dalla scienza alla violenza di genere, dal calcio alla filosofia, dalla natura alla psicologia; agli stili di vita responsabili e sostenibili con uno speciale appuntamento dedicato all’arte e, tra le novità, la sezione Sentieri e Pensieri 2.0, incontri voluti dai più giovani e rivolti ad un pubblico di ogni età.

Nato nel 2013 sotto l’egida del Salone Internazionale del Libro di Torino, il Festival è oggi organizzato dal Comune di Santa Maria Maggiore con il sostegno e patrocinio di Regione Piemonte, con il contributo di diverse Fondazioni e la collaborazione e il sostegno, tra gli altri, di Borgate dal Vivo, del Parco Nazionale della Val Grande, della Fondazione Circolo dei lettori, del Club Alpino Italiano della Val Vigezzo.

Tra le diverse e interessanti opportunità a contorno della rassegna, segnaliamo che Il Giardino degli aromi della Casa del Profumo, in piazza Risorgimento, dal 18 al 25 agosto ospiterà una selezione dei più importanti quotidiani nazionali ed internazionali, cui il pubblico potrà accedere liberamente per apprendere le notizie del giorno, tra profumi ed essenze naturali nella tranquillità di un luogo intimo e speciale.

Come raggiungere comodamente l’affascinante borgo di Santa Maria Maggiore in Val Vigezzo, altrimenti nota come Valle dei Pittori? Naturalmente con il trenino della Ferrovia Vigezzina-Centovalli che, con partenza da Domodossola, proprio qui, raggiunge il punto più elevato della sinuosa linea ferroviaria, per poi digradare dolcemente verso Locarno. Ferrovia che, peraltro, proprio nel novembre 2023 ha festeggiato il suo primo centenario.

Il programma completo di Sentieri e Pensieri è online su www.santamariamaggiore.info/sentieri

Gli incontri verranno trasmessi anche in streaming sulla pagina Facebook www.facebook.com/santamariamaggioreturismo

(Copyright foto: Cristiano Mazzi)