Un messaggio di speranza e solidarietà illumina il Natale 2024 grazie a Francesco Salvi. Disponibile online la nuova versione del video ufficiale di “Comete come te“, il singolo natalizio che unisce magia e impegno sociale, prodotto da DJ Mitch e Paolo Agosta. Il brano è una nuova versione dell’omonimo singolo di successo dello scorso anno, arricchito dalla presenza dei bambini, tra cui Martin ed Evan, figli di Mitch.

Questa nuova edizione, ci invita a riflettere ancor più profondamente sul significato del Natale e sulla necessità di essere vicini a chi è meno fortunato. Un omaggio speciale ai senzatetto, simbolo di una realtà troppo spesso ignorata.

Girato nel suggestivo villaggio di Natale del Comune di Brugherio, il video si fa portavoce di un messaggio importante: il Natale non è solo luci e regali, ma un’occasione per condividere, tendere una mano e riscoprire la nostra umanità. Francesco Salvi, con il suo stile inconfondibile, trasforma la musica in uno strumento per avvicinare i cuori e abbattere le barriere.

In un periodo storico in cui l’emergenza abitativa continua ad essere una ferita aperta in molte città italiane, questa iniziativa si propone di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della solidarietà verso i senzatetto.

“Comete come te” ci esorta a non dimenticare chi vive ai margini, soprattutto durante il periodo natalizio, quando la distanza tra chi ha tutto e chi non ha nulla diventa ancora più evidente.

Il progetto non sarebbe stato possibile senza il sostegno di una vera e propria squadra per la solidarietà: il Comune di Brugherio, l’azienda Flover Garden di Desio e la Cantina Valtidone, che hanno contribuito con grande entusiasmo a rendere l’iniziativa ancora più incisiva.

Francesco Salvi ha condiviso il suo impegno e la sua energia per questa nuova versione del brano, dichiarando:

«Il Natale è un momento magico, ma spesso dimentichiamo il suo vero significato. Con questa nuova versione di “Comete come te” abbiamo voluto creare qualcosa che non fosse solo musicale, ma intimamente umano. Coinvolgere i bambini, tra cui i figli di Mitch, è stato un modo per trasmettere un messaggio alle nuove generazioni: la solidarietà si impara da piccoli.»

“Comete come te” è una finestra aperta su un mondo di speranza e condivisione. In un momento storico complesso, ci ricorda che un piccolo gesto può fare una grande differenza.

Il video, con la partecipazione degli stessi produttori e dei giovani protagonisti, racconta con semplicità e poesia il vero significato del Natale, regalando innumerevoli emozioni e spunti di riflessione per grandi e piccini.

La versione originale del brano, rilasciata lo scorso anno, aveva già riscosso grande successo, toccando il cuore di migliaia di persone. Questa nuova interpretazione ne amplifica il messaggio, trasformandolo in un simbolo di speranza e di impegno concreto verso chi ha più bisogno.

“Comete come te” è un tributo alla magia del Natale e alla forza della solidarietà, raccontata con la semplicità di un gesto e l’emozionalità di una canzone.