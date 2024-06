Il 7 giugno parte il tour siciliano di presentazione di “Multiverso” (ascolta qui), il disco d’esordio del cantautore siciliano Dario Naccari, prodotto da Pietro Alessandro Alosi per Mezzanotte Label. A partire da oggi è online il videoclip del brano “Giovani in eterno”. Ecco le prime date del tour:

7 giugno – ZooTV Brucoli (Sr) – Live Band ore 22.00

21 giugno – Gammazita Catania – Live Band ore 21.30

5 luglio – Mammafausa (Nuove Vibrazioni Festival) Patti (Me) – Acoustic Duo ore 21.30

19 luglio – Tosca Punta Secca (Rg) – Acoustic Duo ore 19.00

20 luglio – Iapri Fest Naso (Me) – Acoustic Duo ore 20.00

“Giovani in eterno” è un rito che si svolge all’interno del festival dell’esistenza: “trascinato da un desiderio irrefrenabile verso la scoperta di nuovi orizzonti, il protagonista si lancia con la sua auto all’inseguimento del piacere della vita per rivendicare la sua giovinezza. Su una lunghissima autostrada corre la macchina lasciando un alto polverone alle sue spalle, insieme agli ingombri quotidiani e al malessere di diventare troppo adulti.”

Le sue canzoni raccontano di mondi leggeri, dove la poesia diventa la mano capace di plasmare la realtà, per indicarci la strada di un percorso fatto di crescita personale e dignità spirituale. Un invito alla scoperta dei vari strati della vita, delle molteplici possibilità delle quali disponiamo, come le diverse facce di un dado: “Otto canzoni che descrivono momenti vissuti con forti slanci di emotività – racconta Dario Naccari – perdite di rotta e amore ritrovato per il nostro territorio. Storie che ci invitano ad esplorare per rimanere vivi, a privarci delle gabbie e delle nostre convinzioni, per riacquisire consapevolezza e ascolto di noi stessi, pregni della bellezza della vita e presenti nel qui e ora. Secondo la teoria del Multiverso, al di là dell’universo osservabile ne coesistono parallelamente molti altri”.

La copertina dell’album, opera della pittrice Manuela Caruso, in arte MACA, rappresenta infatti i vari livelli dell’esistenza umana, strati attraverso i quali l’uomo viaggia, ed esplora anche gli elementi del proprio interno. Osservando in una visione d’insieme la terra e il proprio corpo, scopre punti di vista dove il micro è fuso nel macro e viceversa, come una goccia che mischiandosi al mare smette di essere se stessa, per incominciare semplicemente ad essere. “Un nuovo approccio alla musica mi ha insegnato a liberarmi dal giudizio e dalle aspettative – prosegue il cantautore -, aprendomi un varco verso universi prima sconosciuti. La scrittura di queste canzoni mi ha aiutato ad acquisire maggiore consapevolezza espressiva, mi ha dato la possibilità di mettere a fuoco ciò che realmente desidero essere, mostrandomi con lealtà.”

Il disco apre con “Grosso Frenk”, segue “Più lento”, “Giovani in eterno”, “Comandante”, “Il giorno e la notte”, “Tirreno” (GUARDA VIDEO), “Multiverso”, “Quelli che ben pensano” feat Tusco (Cover Frenkie hi-nrg).