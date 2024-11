Sviluppare specifiche azioni, mettendo in rete sistemi, competenze e responsabilità diverse, con l’obiettivo di promuovere l’importanza della prevenzione oncologica; contribuire alla realizzazione di iniziative finalizzate a orientare gli stili di vita; promuovere programmi e interventi di educazione alla salute rivolti ai professionisti e alla cittadinanza. Sono le finalità del protocollo d’intesa tra l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), siglato a Treviso. L’accordo è dedicato alla memoria di Luana Antelmi, professionista trevigiana scomparsa prematuramente.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Aiga veste rosa”, format rivolto alle professioniste con un duplice obiettivo: promuovere la prevenzione delle malattie tumorali e sensibilizzare l’opinione pubblica sul legittimo impedimento. A sostegno di quest’ultima tematica, la senatrice Erika Stefani ha presentato in Senato una proposta di legge che mira a garantire maggiori tutele agli avvocati e alle avvocate in particolari situazioni di salute. La legge prevede la possibilità di richiedere la “restituzione in termini” per i legali che, a causa di improvvise malattie o condizioni di salute specifiche, si trovano impossibilitati a rispettare le scadenze. È inoltre contemplata la facoltà di richiedere il rinvio delle udienze per motivi analoghi, al fine di assicurare una gestione equa e rispettosa delle condizioni personali dei professionisti forensi.

Carlo Foglieni, presidente AIGA, afferma: “L’accordo con LILT rappresenta un passo avanti non solo nella promozione della prevenzione tra i professionisti, ma anche nella difesa dei diritti degli avvocati, riconoscendo il valore della loro tutela e del loro benessere, elementi indispensabili per l’equilibrio tra vita privata e professionale”.

Lucia Dominici, coordinatrice dell’Area Centro di AIGA, sottolinea: “È fondamentale recuperare la funzione sociale dell’avvocato, che non si limita solo alla professione forense. Riteniamo inoltre necessario sensibilizzare l’opinione pubblica sul concetto di legittimo impedimento, affinché anche l’avvocato venga considerato nella sua interezza di persona”.

La vicepresidente LILT Treviso, Nelly Raisi Mantovani, dichiara: “Siamo davvero felici di aver sottoscritto come LILT Treviso questo importante protocollo già siglato dal nostro presidente, prof. Schittulli. È un onore condividere la nostra mission con un interlocutore qualificato quale AIGA. Per LILT diventa un momento significativo, ricco di contenuti, e soprattutto occasione per divulgare il messaggio: prevenire è vivere”.