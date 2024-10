Il 10 ottobre si celebra, in tutta Italia, Obesity Day, campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione dell’obesità, indetta da Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica che, quest’anno, si pone come obiettivo di informare la popolazione sulla correlazione tra obesità e tumori. In Sicilia, a Partinico, alle porte di Palermo, sabato 12 ottobre, si terrà un incontro dedicato al tema presso la Casa di cura Santa Chiara che effettuerà anche screening gratuiti sull’obesità, dalle ore 8:30 alle ore 13:00, per la rilevazione dei parametri antropometrici (peso, altezza, circonferenza vita, rapporto circonferenza vita/altezza e indice di massa corporea). È possibile prenotarsi chiamando il numero 091/5567870 o recandosi direttamente presso la sede della clinica in via Maggiore Guida n.9, a Partinico.

L’incontro su cancro e obesità alla clinica Santa Chiara

L’incontro “Cancro: tutto il peso dell’obesità. Scopri, comprendi, previeni”, rivolto a medici di base, medici di medicina generale, scuole e cittadinanza, prenderà il via alle ore 9:00 e si terrà nella sala convegni della Casa di Cura Santa Chiara. È organizzato con l’Associazione Diabetici e Celiaci Danilo Dolci di Partinico, presieduta da Orazio De Guilmi ed è patrocinato, oltre che da ADI, anche da SIMDO, Società italiana malattie metaboliche, diabete e obesità e dal Comune di Partinico.

Tra i temi del dibattito: epidemiologia dell’obesità ed impatto socioeconomico; obesità e patologie correlate con particolare attenzione al cancro; una nuova epidemia: allarme obesità pediatrica. Alle ore 11:00 seguirà la tavola rotonda “Proposte politiche per la prevenzione e la cura dell’obesità”. Interverranno i direttori sanitari della Casa di Cura Santa Chiara, Vincenzo Provenzano e Francesca Gaia Provenzano, il sindaco di Partinico, Pietro Rao, l’epatologo Riccardo Volpes, il pediatra Gaspare Anselmo, la psicologa Letizia Strazzera e l’associazione di volontariato Cittadinanza Attiva.

La correlazione tra tumori e obesità e il test per scoprire l’indice di rischio

In occasione di Obesity Day 2024, la Fondazione ADI ha formulato un test online per conoscere il rischio cancro correlato alle proprie abitudini alimentari e attività fisica. Si trova sul sito www.obesityday2024.it. Ci sono almeno 13 diversi tipi di tumore direttamente correlati con l’obesità e la sedentarietà. Si tratta di endometrio, mammella, colon-retto, esofago, reni e vie renali, pancreas, stomaco, cardias, fegato, ovaio, cistifellea, tiroide, del meningioma e del mieloma multiplo. Inoltre, quasi l’80% dei tumori al fegato sarebbero evitati col controllo del peso e l’attività fisica.

Di tutti i tumori quasi uno su 8 nelle donne e uno su 10 negli uomini sarebbe evitabile con un peso normale. L’obesità ha ormai superato il fumo di sigaretta come principale fattore evitabile di tumori perché provoca nel nostro organismo una risposta infiammatoria cronica con aumento di numerose sostanze dette citochine, in grado di creare un ambiente favorevole alla crescita di numerosi tumori.