Il presidente Carboni: La solidarietà è parte nel nostro Dna di impresa cooperativa. Da 58 anni creiamo e restituiamo valore al territorio

Bologna, 17 gennaio 2025 – Nuova edizione di Amici Fragili, iniziativa di raccolta di indumenti, cibo e vestiti da destinare ai senza fissa dimora e alle persone che vivono in condizioni di marginalità. La campagna è promossa a livello nazionale dall’associazione Tutti Taxi per Amore e a Bologna è coordinata da Cotabo che, in aggiunta al materiale raccolto, effettuerà una propria donazione di cibo e altri beni.

La cooperativa coinvolgerà tutti gli oltre 500 soci ma l’invito a donare è esteso a tutti i cittadini, che potranno consegnare indumenti, coperte, maglioni, giacconi, piumoni, sacchi a pelo e scarpe, puliti e in ottimo stato. Sarà possibile anche consegnare alimenti, purché confezionati e non deperibili.

Il centro raccolta è nella sede di Cotabo (via Stalingrado 61). Sarà possibile portare il materiale dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Cotabo mette a disposizione anche un servizio di ritiro per chi fosse impossibilitato a consegnare direttamente. Per organizzare il ritiro è necessario contattare i responsabili della raccolta, attraverso un messaggio Whatsapp al numero 324.5384069.

L’iniziativa sarà attiva dal 20 al 30 gennaio 2025. Il materiale raccolto sarà consegnato a Piazza Grande, che dal 1993 realizza progetti a supporto dei senza fissa dimora e delle persone fragili.

“Siamo concretamente impegnati in iniziative di solidarietà per le persone in difficoltà: prestare attenzione a chi vive un momento di crisi è parte del nostro modo di essere impresa cooperativa, attenta al contesto nel quale opera – dichiara Riccardo Carboni, presidente di Cotabo – Questo progetto, che portiamo avanti da diversi anni insieme ai tassisti di tutta Italia, è particolarmente rilevante perché coinvolge non solo i nostri soci ma tanti cittadini bolognesi: insieme moltiplichiamo la solidarietà. Sono progetti come questo, insieme alla sostenibilità di una cooperativa con 58 anni di vita, che ci rendono orgogliosi di essere una realtà in grado di creare e restituire valore, e valori, al territorio”.