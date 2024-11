Si è chiuso il Salone delle Lingue 2024, un evento annuale di riferimento per l’orientamento verso i percorsi educativi all’estero, organizzato dalla IALCA, l’Associazione Italiana degli Agenti e dei Consulenti Linguistici. La manifestazione si è svolta il 27 e il 28 ottobre, con due giornate dedicate rispettivamente agli operatori del settore e al pubblico, confermando l’interesse crescente verso lo Study Abroad tra gli studenti italiani e gli operatori di settore.

La prima giornata, riservata agli operatori B2B, ha visto la partecipazione di numerose agenzie e scuole con oltre un migliaio di incontri d’affari, 8 presentazioni e una tavola rotonda sul mercato italiano della formazione linguistica. Durante i dibattiti, gli esperti hanno evidenziato la previsione di crescita del 15-20% per il 2025 nel settore dei viaggi studio all’estero. L’Italia si conferma infatti al primo posto tra i mercati di riferimento, con un aumento del 58% delle prenotazioni degli studenti italiani sui soggiorni linguistici solo in Gran Bretagna, come dimostrano i recenti dati riferiti al 2023, rispetto all’anno precedente. In Irlanda l’Italia rappresenta il primo mercato per le scuole di lingua, con oltre 32.000 studenti italiani che ogni anno scelgono questa meta. Analogamente, le scuole di Malta registrano il 27,8% di partecipanti italiani, mentre l’Italia si posiziona al primo posto anche per i corsi di spagnolo in Spagna, superando Germania, Regno Unito e Francia.

La seconda giornata ha accolto un grande afflusso di pubblico, con la partecipazione di circa 1.000 studenti e 70 insegnanti provenienti da 20 istituti scolastici delle province di Roma e Napoli. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato l’Ambasciatrice della Nuova Zelanda Jackie Frizelle e la CEO di Enit Ivana Jelinic, insieme ai vertici di IALCA, Pina Foti (Presidente) e Paolo Barilari (Vicepresidente), che hanno introdotto il programma di workshop per studenti e seminari per docenti.

L’evento ha ospitato molte scuole internazionali provenienti da Gran Bretagna, Spagna, Irlanda, Malta, Australia, Nuova Zelanda e Canada e le agenzie socie IALCA, specializzate in viaggi-studio e work&study all’estero. Presenti anche partner strategici tra cui compagnie aeree, assicurazioni e associazioni di scuole straniere, offrendo una visione completa per coloro che desiderano intraprendere percorsi di studio o lavoro all’estero.

Tra i numerosi Talks tematici, grande interesse hanno suscitato “Nexi zhero: la prima carta di credito per i ragazzi”, “Rinnova la valutazione dell’inglese con Aptis ESOL”, un innovativo test multilivello per la competenza in inglese, “Il Canada vi aspetta, al resto pensa Air Canada”, e “Studiare in Nuova Zelanda: un mondo di opportunità”. Altri incontri come “Studia l’inglese nel Regno Unito” hanno illustrato l’importanza di scegliere scuole accreditate per assicurarsi corsi di alta qualità.

IALCA, che conta una rete agenzie distribuite su tutto il territorio nazionale, ha organizzato il Salone per rafforzare il dialogo tra agenzie, scuole e studenti, incentivando una maggiore consapevolezza sull’importanza della formazione linguistica internazionale.