L’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio celebra la Giornata Mondiale della Fisioterapia 2024, che ricorre domenica prossima 8 settembre. Quest’anno il tema proposto dalla World Physiotherapy è il “Low back pain”, il mal di schiena, secondo l’Oms principale causa di disabilità a livello globale, condizione che, nel 2020, nel mondo, ha colpito 619 milioni di persone, ovvero 1 persona su 13. Per l’occasione OFI Lazio organizza due eventi, entrambi a Roma. Il primo, “OFI Lazio all’Università”

tiene venerdì 6 settembre, dalle 12.00 alle 15.00, all’Università Cattolica del Sacro Cuore, presso la Fondazione Policlinico Gemelli (Largo F. Vito 1), dove interverranno le sezioni territoriali di tre Gruppi di Interesse Specialistico (GIS) dell’Associazione Italiana di Fisioterapia (AIFI), che si soffermeranno sul ruolo del Fisioterapista nella gestione del mal di schiena nelle diverse fasi della vita: il GIS Terapia Manuale, il GIS Fisioterapia Pediatrica e il GIS Fisioterapia nell’Anziano e nell’Invecchiamento Attivo. La Presidente di OFI Lazio, Annamaria Servadio, spiega che “la formazione universitaria è fondamentale per i nostri giovani professionisti che rappresentano il cuore pulsante della professione e del suo futuro. La formazione del Fisioterapista, di base o post-base, può essere solo universitaria”.

Domenica 8 settembre l’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio si sposterà per l’intera giornata in Piazza del Popolo, cuore della Capitale, dove lo scorso anno ebbe inizio la campagna informativa contro l’abusivismo professionale “Fisioterapista in Ordine” e che in un anno ha fatto tappa a Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo. “L’8 settembre 2024- dice Servadio- vogliamo ricordare ai cittadini quanto la Fisioterapia può essere fondamentale nella risoluzione di molte problematiche e, alle istituzioni, che il Fisioterapista può diventare una delle risorse da considerare nella riorganizzazione del Servizio sanitario regionale e sulle quali investire”.

In piazza del Popolo sarà presente il gazebo di OFI Lazio, dove i Fisioterapisti parleranno di prevenzione sanitaria e risponderanno a dubbi e domande su abusivismo e mal di schiena.