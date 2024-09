· I nuovi dati rivelati da Too Good To Go in occasione della Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari.

· Too Good To Go lancia “Una Settimana Zero Sprechi”, una campagna di informazione e sensibilizzazione al via il 23 settembre, con l’obiettivo di promuovere abitudini e comportamenti più sostenibili.

· Nell’ambito della campagna, Too Good To Go ha stilato sette consigli, uno per ogni giorno della settimana, per vivere una settimana senza sprechi.

Milano, 23 settembre 2024 – In media, in un anno, una persona butta l’equivalente di 47 giorni di spesa, pari a circa 3 pasti alla settimana. Numeri significativi se pensiamo all’impatto ambientale che questo gesto comporta.

Queste sono solo alcune delle evidenze emerse dalla rilevazione effettuata da Too Good To Go, l’azienda a impatto sociale impegnata nel contrastare lo spreco alimentare, in vista della Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari che si celebra il 29 settembre.

Secondo l’UNEP, ogni cittadino italiano spreco in media 67 kg di cibo all’anno. Too Good To Go ha calcolato che questo equivale a gettare via 2,6 pasti a settimana, causando l’emissione di 180 kg di CO2e all’anno nell’ambiente. Questo spreco alimentare non solo impatta il clima, ma rappresenta anche un consumo inutile di risorse: 187 m² di suolo e 54.270 litri d’acqua per anno, pari a oltre 330 vasche da bagno.

Inoltre, lo spreco genera anche un impatto economico. Si stima che ogni persona sprechi 360 euro l’anno, circa il 13% del budget alimentare medio, il che equivale a fare la spesa inutilmente per 47 giorni all’anno.

Per questi motivi, in occasione della Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari, Too Good To Go lancia il 23 settembre “Una Settimana Zero Sprechi”, una campagna di mobilitazione senza precedenti, pensata per informare e rendere più consapevoli le persone sul tema, promuovendo l’adozione di comportamenti e pratiche più sostenibili.

La pagina dedicata per aderire alla campagna è disponibile al seguente link:

https://www.toogoodtogo.com/it/initiatives/settimana-zero-sprechi2024 ,…continua su

FONTE