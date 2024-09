contest “Tifi o Gufi?”

La quinta giornata di Serie A ha visto ilall’Allianz Stadium. Ancora una volta, però, nelle vesti di avversario. Juventus-Napoli è stato il primo evento dellanciato da Superscommesse.it, che si propone l’obiettivo di scopriretende adi più. Il big match di Torino è stato quindi l’occasione perfetta per misurare la percentuale di chi nutre rancore nei confronti di Conte e non può far a meno di gufare contro le competitor Inter e Napoli e di coloro che, invece, mettono al centro la Juventus, senza pensare all’avversario e a chi lo allena.

I dati emersi dal sondaggio raccontano di un 48% della tifoseria bianconera dichiaratosi “gufo” nei confronti dell’Inter, ex squadra di Conte, e del Napoli, suo attuale club, andando di conseguenza anche contro il salentino, e di un 52% proclamatosi “tifoso”, dunque unicamente concentrato sul cammino e gli obiettivi della Juventus.