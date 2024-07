Ora è ufficiale: Andy Murray ha annunciato il ritiro dopo le Olimpiadi di Parigi. Il torneo olimpico, in programma sulla terra della Roland Garros, sarà l’ultimo della memorabile carriera del britannico. Già vincitore di due ori, a Londra 2012 e Rio 2016, lo scozzese ha deciso di lasciare il tour proprio ai Giochi Olimpici.

Tutti gli occhi degli appassionati, dunque, saranno puntati anche sulle ultime partite dell’ex numero uno del mondo e vincitore di tre Slam (all’appello, oltre agli Australian Open, manca proprio la terra del Roland Garros).

Per le quote antepost dei bookmakers, il terzo oro di Murray nel singolare delle Olimpiadi è bancato a 100. Riporta l’Agenzia Agimeg. Quote altissime per un campionissimo ai saluti. Favorito invece Alcaraz (2.50), seguito da Sinner (4.00) e Djokovic (5.00).