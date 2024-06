Prosegue sull’erba di Halle il torneo Atp che vede protagonista Jannik Sinner, oggi venerdì 21 giugno, nei quarti di finale. Dopo l’eliminazione di ieri di Matteo Berrettini, il numero 1 del mondo è l’unico azzurro rimasto in gara nel tabellone di singolare in Germania e oggi affronta l’idolo di casa Struff.

Come riporta Agimeg, quote dei bookmaker nettamente favorevoli a Sinner, che ha vinto in tre set le due partite fin qui disputate ad Halle, e vede la semifinale a un passo almeno stando ai pronostici: successo di Jannik che oscilla tra 1,26 e 1,27 mentre il colpaccio di Struff, giocatore dal gran servizio e di potenza, pagherebbe tra 3,75 e 3,95 volte la giocata.

L’Italia è presente ad Halle anche nel doppio, con la super coppia Bolelli/Vavassori che sta ottenendo risultati strabilianti in questo 2024. In semifinale – riferisce Agimeg – il duo tricolore è atteso dalla coppia tutta tedesca Hanfman/Koepfer in una sfida Italia-Germania a tutto tondo: i nostri sono favoriti a quota 1,45 o 1,46 mentre i teutonici inseguono nei pronostici a quota 2,60.