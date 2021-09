Si è svolto a Peschiera del Garda il 23 Settembre, finalmente offline, il Customer Experience Summit, uno degli appuntamenti più attesi dal mondo eCommerce in Italia. È stata una giornata densa di incontri, workshop, speech e spazi di confronto tra eCommerce Manager e soluzioni associate 4eCom.

Il palco di 4eCom ha ospitato le realtà più innovative del panorama italiano della vendita online, pronte a condividere le esperienze maturate nel proprio settore e a confrontarsi sulla Customer Experience con i top eCommerce Manager presenti.

Tutto questo attraverso la condivisione di strumenti e know-how, il racconto di casi studio reali per delineare le prossime tendenze del mercato e aiutare gli eCommerce ad affrontare le sfide del futuro.

Gli Speech: tutte le tendenze per una Customer Experience indimenticabile

La Customer Experience è il tema cardine attorno a cui si sviluppano numerose strategie di marketing. Gli accorgimenti che contribuiscono a migliorare l’esperienza cliente coinvolgono gli ambiti più disparati e non si fermano semplicemente al momento dell’acquisto, ma riguardano ogni punto di contatto tra cliente e brand.

Ma cosa rende la Customer Experience veramente soddisfacente?

Ne hanno parlato i vari relatori, trattando i diversi argomenti in programma, da Whatsapp Business per eCommerce con Mirko Cazzolla, CTO Spoki, alla velocità di risposta di siti web e Conversion Rate con Luigi Spina, Responsabile Marketing e Sviluppo di Keliweb, fino ad arrivare, con Alberto Luisi, CEO & Founder di Fermopoint, a parlare di come migliorare la Customer Experience grazie ai punti di ritiro.

E’ stato poi toccato il tema del Livestreaming Shopping con casi di successo insieme a Marianna Chillau, CEO di Marlene e Transactionale; dei resi come opportunità commerciale con Roberto Fumarola, CEO di Qapla’; e non sono mancati argomenti come SEO e Digital PR per il Black Friday con Massimo Fattoretto, CEO di Fattoretto Agency; per concludere poi con il tema degli “intorni di prezzo” con Davide Lugli, CEO & Founder di

Skipper.

Una Tavola Rotonda per dare voce agli eCommerce Manager

La Tavola Rotonda di confronto tra eCommerce Manager è stato senz’altro uno dei momenti più attesi della giornata.

A confrontarsi sul palco 4eCom sul tema principe dell’evento i responsabili eCommere di realtà innovative e all’avanguardia.

Hanno preso la parola, portando un prezioso punto di vista, gli ospiti: Andrea Degl’Innocenti, Country Manager Italia di Mano Mano; Sara Barni, Head of eCommerce Family Nation; Francesco Magro, CEO & Founder di Winelivery, Tania Grigolo, Head Global of Online Business di O Bag ed Elena Garbujo, Country manager Italia di Swappie.

È stato un confronto stimolante, durante il quale ognuno ha saputo portare la propria prospettiva sul tema. Da qui è emerso che una Customer Experience di successo è in grado di rispondere all’esigenza particolare di ogni singolo cliente, nessuno escluso. Workshop e Formazione di alto livello

I momenti di formazione non si sono di certo fermati al mattino, ma sono proseguiti nel pomeriggio con workshop e casi pratici a cui i partecipanti hanno potuto assistere.

Tra i relatori che hanno dato il loro contributo e messo a disposizione le loro competenze vi sono stati:

Gli avvocati dello studio Polimeni.Legal Antonino Polimeni e Angela Lo Giudice che, con la consulente legale Monia Donateo, hanno parlato di etica e sostenibilità nel trattamento dati per la massimizzazione del ROI.

Dagmar Spock, CEO di Salesupply, che con il supporto di Stefano Tartaglia, General Manager di Superfluid e Astrid Linser, Head of E-Commerce di Bears with Benefits ha parlato di Customer Experience e mercati esteri

Andrea Cannizzaro, esperto di Digital Marketing e CEO di DMCommerce con il suo workshop ci ha parlato di Marketing Automation, di come automatizzare i processi manuali, di misurare precisamente ogni touch point e di migliorare la conversione, ma soprattutto fa vivere bene l’esperienza di acquisto al Cliente.

Con Angelo Annibaldis, CEO Iride e Head of Marketing & Communication, abbiamo esplorato il tema della CRO passando in rassegna le best practices e i principali punti di frizione per una corretta Customer Experience.

Si torna a fare Networking con i Business Speed Date

Sono tornati a grande richiesta anche gli incontri 1to1in formula business speed date: incontri combinati tra fornitori ed eCommerce per creare nuove opportunità di business parlando con i partecipanti, incontrandoli in maniera randomica, condividendo idee e visioni.

È innegabile che dal Summit siano nate nuove sinergie, mentre collaborazioni già esistenti hanno trovato un nuovo slancio per ripartire.