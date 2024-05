Quando si parla di slot machine, l’argomento che riguarda la generazione di numeri casuali (RNG) è importante da approfondire poiché è al centro del loro funzionamento. Chi intende sfruttare al meglio la sua esperienza di gioco alle slot, allora ha senso scavare un po’ più a fondo per comprenderne al meglio la fisica. In particolare vale la pena esaminare attentamente le percentuali di vincita dichiarate dai giochi di slot, sia nei casinò fisici che sul web e i modi con cui vengono messe insieme.

Cosa si intende per percentuale di pagamento?

Gli operatori dei casinò sono tenuti a fornire ai giocatori informazioni su quanto delle entrate totali ciascuna slot pagherà in premi. Questo è espresso in percentuale, da qui il termine “percentuale di pagamento”. Queste ultime tuttavia possono variare da gioco a gioco e anche in base al minimo imposto dalle autorità di regolamentazione pertinenti. Per tale motivo è importante giocare solo su siti affidabili e autorizzati. Qualunque sia la percentuale di pagamento, purché sia ​​inferiore a 100, l’operatore guadagnerà. Il punto cruciale da comprendere è che questa percentuale non si applica a tutti i giocatori, ma riguarda piuttosto l’insieme delle operazioni di una macchina. Un utente che gioca su una slot machine non dovrebbe aspettarsi che se metti $ 100 in una macchina con un punteggio RTP (ritorno al giocatore) del 95%, riceverà almeno $ 95 nel corso del gioco. Piuttosto, viene calcolata la media delle vincite totali emesse, quindi alcuni giocatori vinceranno molto di più e altri potrebbero invece perdere tutto e ciò dipende tutto dalla natura del caso e della casualità, ed è qui che l’RNG entra nell’equazione.

Come viene utilizzato l’RNG?

L’ RNG governa il risultato di ogni giro dei rulli in un gioco di slot, ma questa è anche una tecnologia che garantisce l’equità. La casualità è importante perché significa che è teoricamente possibile per un giocatore vincere un jackpot al primo giro dei rulli. Agli operatori è inoltre vietato programmare giochi in un modo che impediscano le vincite in qualsiasi momento, così come sono tenuti a prendere sul serio le minacce informatiche dalle autorità di regolamentazione. Nel contesto di una slot, RNG significa semplicemente che una selezione casuale di simboli viene lanciata quando i rulli vengono fatti girare, siano essi meccanici, elettronici o virtuali.

Regolazione delle probabilità nei giochi di slot

Per secoli i giochi d’azzardo sono stati organizzati da persone intelligenti che volevano assicurarsi che la casa vinca sempre, anche se alcuni giocatori se ne vanno spesso con un buon bottino di soldi. Nella roulette , ad esempio, l’inclusione delle sezioni 0 e 00 ossia la versione europea e americana offre ai casinò quel margine cruciale entro il quale possono realizzare un profitto, che è importante in qualsiasi attività. Le cose potrebbero essere invece più complesse quando si tratta di probabilità sulle slot machine, ma le idee di fondo sono in linea di massima molto simili. I progettisti di giochi possono ad esempio creare slot per avere quote specifiche e quindi percentuali di pagamento affidabili modificando il numero di rulli, quello dei simboli presenti e delle linee di pagamento utilizzate. Ci sono anche giochi che includono requisiti aggiuntivi, come gli importi minimi di scommessa che i giocatori devono raggiungere ad ogni giro se vogliono avere la possibilità di portare a casa i premi più grandi. Ogni singola slot machine ha la propria ponderazione delle probabilità da tenere in considerazione, e inoltre gli operatori saranno tenuti a far conoscere la percentuale di vincita in base alla quale l’utente può determinare se è soddisfatto o meno dei rischi connessi alla rotazione dei rulli.

Analisi della varianza nelle slot machine

Un altro termine da tenere a mente quando si osserva il funzionamento delle slot basate sull’ RNG è la varianza. Questo è legato all’RTP e alle probabilità, ma è un termine meno complesso da considerare, quindi può demistificare le slot in modo adeguato per i giocatori medi. Le slot a bassa varianza ad esempio sono quelle che hanno una maggiore possibilità di pagare importi minori su base regolare. Le slot ad alta varianza invece avranno jackpot appetitosi, ma probabilità peggiori di trasmetterli effettivamente ai giocatori. In definitiva, tutti i complessi calcoli delle quote, delle percentuali di vincita e della varianza dovrebbero essere fatti per il giocatore dal creatore della slot machine. Sta poi a chi gioca sulla slot trovare queste informazioni e assorbirle in modo da poter scegliere quelle migliori in cui non ci siano ambiguità.