Viaggiare in Toscana si rivela ogni volta una sorta di pellegrinaggio nell’arte e nella natura, grazie alla presenza di borghi dalle tradizioni millenarie, agli incredibili paesaggi di colline contornate dagli iconici cipressi, alle città ricche di opere d’arte, alla costa lambita da un mare che sa offrire emozioni incredibili. E’ una delle regioni più amate anche per chi va in vacanza con animali al seguito, perché una delle più pet friendly d’Italia. Tante sono le spiagge dove sono ammessi i cani, perfetti sono gli itinerari per il trekking in montagna con amici pelosetti al seguito, particolarmente suggestivi sono i luoghi in prossimità dei laghi, le zone umide, le coste marittime e le isole dove anche essi possono divertirsi. Non è un caso che alcuni portali la abbiano incoronata, insieme all’Emilia Romagna, come destinazione ideale per vacanze con gli amici a quattro zampe. In Toscana le spiagge attrezzate per far divertire i nostri amici sono almeno 24, mentre gli alloggi turistici classificati come pet friendly sono il 50% del totale. C’è, poi, una parte della costa toscana, per la precisione quel tratto che da Livorno scende verso Piombino, particolarmente adatta per trascorre le vacanze con cani al seguito. Si tratta della Costa degli Etruschi, dove le rinomate spiagge dog friendly si caratterizzano per essere completamente libere, e quindi i cani possono giocare e tuffarsi senza obbligo di guinzaglio, rispettando ovviamente i limiti dell’area riservata. Tra le più belle spiagge per cani della Costa degli Etruschi sono da scoprire quelle di Baratti, Piombino e San Vincenzo, quest’ultima la più famosa del territorio essendo molto grande ed attrezzata. Sul lungomare di Marina di Cecina sono due le Bau Beach situate rispettivamente all’inizio e alla fine della rigogliosa pineta mediterranea che si affaccia sul lungomare, e anche a Vada è presente una spiaggia dedicata ai cani, anche se più piccola.

Indimenticabili momenti con i nostri amici al seguito si possono vivere andando alla scoperta delle località più rinomate della Costa degli Etruschi, come Rosignano, Bibbona, Castagneto Carducci e Piombino, cosi come anche nell’entroterra ci sono diverse luoghi dove i cani sono i benvenuti, tra cui Campiglia Marittima, su cui troneggia il castello medievale, e Suvereto. Quest’ultimo è un antico borgo medievale dove è piacevolissimo passeggiare a fianco del nostro compagno di viaggio quadrupede, osservando gli edifici storici tra cui il Palazzo Comunale e la sua torre dell’orologio, le chiese e i resti dell’antica Rocca Aldobrandesca. A poca distanza il Parco Naturale di Montioni permette di ammirare non solo gli animali allo stato libero come daini e caprioli immersi in rinfrescanti boschi di lecci, ma anche scoprire i resti di insediamenti etruschi e romani. Divertimento assicurato anche al Parco di Rimigliano, dove sfilano tra il paesaggio selvaggio, la costa sabbiosa e la pineta roditori, volpi, donnole, ricci e picchi. All’inizio del Parco si trova un ampio lembo di spiaggia completamente dog-friendly, con una parte attrezzata con ombrelloni e lettini e un’altra di spiaggia libera a ingresso gratuito. Il Parco Naturale direttamente alle spalle della dog beach è un suggestivo bosco ombroso di pini e lecci dove si possono trascorrere momenti di puro svago grazie ai percorsi di Mobility Dog. Sulla spiaggia si possono trovare molti servizi come docce e fontane per i cani, un veterinario a disposizione ogni domenica, pet-shop, educatori cinofili per corsi ed assistenza. Ciliegina sulla torta il punto bar con l’imperdibile Gelato per Cani, pronto a soddisfare anche i palati più esigenti.

Castagneto Carducci è reso celebre dal poeta Giosuè Carducci che vi trascorse la sua infanzia: anche qui le sue vie si sviluppano attorno al castello medievale. Il premio Nobel per la letteratura ha reso immortale anche Bolgheri, grazie ai suoi suggestivi cipressi e alla famosa poesia ad essi dedicata: qui, insieme agli amici animali, si rimane incantati dal castello in mattoni rossi che sembra essere uscito da una fiaba, porta di ingresso al grazioso centro storico dove diversi punti di ristoro accolgono con gioia i cani. Neanche la città di Livorno è da meno, grazie alle splendide spiagge pet friendly: risulta particolarmente piacevole intraprendere la passeggiata che inizia dalla piazza a scacchi della Terrazza Mascagni, affacciata sul mare, e continua con a visita all’acquario dove sono ammessi cani di piccola taglia. Ciò che rende unici questi luoghi è soprattutto l’accoglienza, e un ruolo fondamentale lo giocano le strutture ricettive. Ormai da diverso tempo anche in Costa degli Etruschi il numero di alberghi e residence pet friendly è cresciuto in maniera consistente, con strutture talmente ben organizzate che anche agli ospiti scodinzolanti sono dedicate particolare attenzioni per il loro divertimento, il loro benessere e il loro relax. Ecco che, per una vacanza giusta in questo senso, il Residence Borgo Verde e l’Antico Podere San Francesco, situati a Vada in provincia di Livorno, sono perfetti, grazie alla diversa tipologia di camere e di appartamenti. Dettagli come cuscini per accoccolarsi, ciotole e anche pensierini per rendere il soggiorno indimenticabile anche ai nostri fedeli compagni fanno la differenza.